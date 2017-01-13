СП проверит взаимодействие "Почты России" и Минкомсвязи во 2-м полугодии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Счетная палата во второй половине 2017 года проведет проверку деятельности "Почты России" и ее взаимодействия с контролирующим ведомством - Минкомсвязью. Об этом в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о возможных проверках "Почты России" в связи с претензиями Генпрокуратуры к бонусу главы почтового оператора Дмитрия Страшнова.

"Будем смотреть на ее ("Почты России" - прим. ред.) деятельность в рамках программы "Информационное общество", то, что непосредственно координирует Минкомсвязь, и через Минкомсвязь будем смотреть "Почту России" и те мероприятия, которые она осуществляет", - сказала глава контрольного ведомства.

По словам Голиковой, объектом проверки будут взаимоотношения "Почты России" и Минкомсвязи.

"Мы вынуждены будем смотреть взаимоотношения - как выстраивается и нормативное регулирование, и какие-то финансовые вещи между Минкомсвязью и "Почтой России", - уточнила она.

Глава СП отметила, что проверка пройдет во второй половине года.

В конце ноября 2016 года Генпрокуратура в ходе проведенной проверки исполнения федерального законодательства выявила факт незаконной выплаты главе "Почты России" Дмитрию Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении не только самого Страшнова, но и двух директоров департаментов министерства, принимавших решение о выплате премии.

Как сообщила Генпрокуратура, Минкомсвязь согласовала выплату вознаграждения Страшнову на основании представленных предприятием документов, при этом по многим показателям предприятие не достигло запланированных значений, ряд из них в сравнении с предыдущим годом снизились.

В защиту Страшнова выступила Минкомсвязь, которая не согласилась с доводами Генпрокуратуры и указала на некорректность ее расчетов.