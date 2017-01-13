Голикова: Россия еще "сидит на нефтяной игле"

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова считает необходимым накапливать, а не тратить в ближайшие полгода дополнительные доходы бюджета при росте цены на нефть, так как, по ее мнению, Россия еще "сидит на нефтяной игле".
Об этом она сообщила в интервью ТАСС в рамках Гайдаровского форума.
Она отметила, что лучше выждать некоторое время, прежде чем тратить полученные сверхдоходы, и провести мониторинг ситуации, складывающейся в бюджетной системе. По мнению Голиковой, следует использовать ситуацию с ростом стоимости нефти для накоплений и сокращения дефицита бюджета.
"Нужно просто смотреть внимательно. Но то, что точно не нужно делать - тратить лишние деньги сейчас, до тех пор, пока мы не поймем, как у нас складывается ситуация. Потратить мы успеем всегда. Это мы умеем. Не всегда эффективно, но умеем", - подчеркнула глава Счетной палаты.
"Что касается всего остального, лишних обязательств на себя набирать не надо, поскольку мы еще только - только приступили к исполнению бюджета, еще ничего такого не произошло для того, чтобы что-то в нем радикально менять. Я думаю, что вот такое какое-то наше благополучие, которое сопровождается тем уровнем цены на нефть, которую мы сейчас имеем, - оно еще как минимум на протяжении первого полугодия нас будет сопровождать. И вот это первое полугодие очень важно использовать на то, чтобы реально подготовить, как и поручал президент, ту самую программу структурных реформ, чтобы можно было ее обсудить и ориентировать", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, стоит ли увеличивать расходы бюджета при росте стоимости нефти.