Клуб "Валдай" в феврале планирует начать работу экспертного "Клуба-2035"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Дискуссионный клуб "Валдай" и Российская венчурная компания планируют в феврале начать работу "Клуба-2035", которые будет заниматься исследованием влияния инноваций на социально-экономическое развитие в ближайшие 20 лет. Об этом заявил научный директор Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федоров Лукьянов.

"Клуб-2035 - это совместный проект с Российской венчурной компанией, которая занимается инновациями и стартапами. Мы пытаемся соединить их технические знания с нашими представлениями о политике и социальной сфере и будем пытаться понять, как одно на другое будет влиять в горизонте 20 лет", - сказал Лукьянов на Гайдаровском форуме "Россия и мир: выбор приоритетов", который проходит в Москве.

"Мы с февраля, наверное, начнем (работу клуба)", - уточнил Лукьянов. По его словам, в "Клуб-2035" будут входить эксперты, практики и управленцы.

Ранее в ходе Гайдаровского форума было заявлено, что эксперты клуба "Валдай" и ВЦИОМ начинают работу по составления индекса готовности государств к будущему, результаты которого планируется представить осенью.