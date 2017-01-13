На Баксанской ГЭС проведут капремонт одного из трех гидроагрегатов

НАЛЬЧИК, 13 января. /ТАСС/. Гидроагрегат будет отремонтирован на старейшей в России Баксанской гидроэлектростанции (ГЭС) в рамках профилактических работ в 2017 году, сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского филиала "Русгидро".

"В Кабардино-Балкарском филиале "Русгидро" в плановый капитальный ремонт вывели гидроагрегат № 1 Баксанской ГЭС. Работы проводятся в соответствии с производственной программой компании и годовым графиком ремонтов филиала на 2017 год", - сказали в компании.

Специалистам предстоит произвести замену рабочего колеса и ремонт направляющего аппарата гидротурбины, ремонт статора и ротора гидрогенератора, а так же ремонт щеточного аппарата. "Гидроагрегат, с установленной мощностью 9 МВт, был введен в эксплуатацию в декабре 2012 года в ходе комплексной реконструкции ГЭС. За четыре года эксплуатации гидроагрегат выработал 131,6 млн кВт/ч электроэнергии. Плановый капитальный ремонт будет проведен в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и стандартами "Русгидро", - добавили энергетики.

В сентябре 2016 года Баксанская ГЭС отметила 80-летие со дня пуска. Построенная по плану ГОЭЛРО гидроэлектростанция является одной из старейших в России. В декабре 2012 года на станции завершились работы по комплексной реконструкции. Менее чем за два года заменены все три гидроагрегата. Смонтировано современное комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ), полностью заменена вся электрическая часть станции, в том числе главные силовые трансформаторы, реконструированы и капитально отремонтированы все гидротехнические сооружения, заменено все гидромеханическое оборудование.