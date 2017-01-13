Президент "Дикси Групп" продал свой пакет акций компании

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент "Дикси Групп" Педро Мануэль Перейра да Сильва 11 января 2017 года продал свой пакет акций в компании, сообщается в материалах группы.

Таким образом, его доля снизилась с 0,15% до 0%.

Перейра да Сильва возглавил "Дикси Групп" в марте 2016 года.

Группа "Дикси" была основана в 1999 году и занимает третье место (после "Магнита" и X5 Retail Group) по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов в продовольственном сегменте.