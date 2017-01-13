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Нацбанк Украины продал $10 млн для остановки падения гривны

Экономика и бизнес
13 января, 21:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, января. /ТАСС
За неделю курс гривны упал более чем на 7%
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КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) для приостановки падения курса гривны продал $10 млн. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Национальный банк вышел на рынок с интервенцией в этой форме для сглаживания чрезмерных колебаний, обусловленных временными факторами. Объем интервенции составил до $10 млн ", - проинформировали в пресс-службе, уточнив, что один доллар при этом обошелся в 27,687 гривны.

НБУ утверждает, что после продажи валюты "гривна на торгах перестала терять позиции, и торги завершились на отметке 27,60/27,70 гривен за доллар".

Регулятор заявил, что планирует и в дальнейшем таким способом удерживать национальную валюту. "Объем международных резервов на начало января составил $15,5 млрд. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - заверили в Нацбанке.

В целом с начала 2017 года НБУ осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму $70,1 млн, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны.

За неделю курс гривны упал более чем на 7%. Обесценивание национальной валюты в НБУ пояснили сезонным спадом деловой активности.

 

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