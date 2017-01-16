Венесуэла представит новое предложение по стабилизации цен на нефть

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МЕХИКО, 16 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэла в ближайшие дни представит свою новую инициативу по стабилизации цен на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщил президент Николас Мадуро, выступая в Верховном суде с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
"На следующей неделе Венесуэла направит письмо с новым предложением, новой формулой для стабилизации реалистичных и справедливых цен (на нефть), чтобы его изучили и обсудили все правительства, подписавшие соглашение (о сокращении добычи - прим. ТАСС)", - заявил Мадуро. Он также указал на необходимость проведения в первом квартале текущего года встречи 25 нефтедобывающих стран в Катаре. По словам Мадуро, "очень скоро" он направит в эти государства "специальную делегацию".
В декабре 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в картель стран, в числе которых Россия, подписали в Вене соглашение о снижении добычи на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти всеми участниками соглашения в первом полугодии 2017 года составляет 1,7-1,8 млн баррелей в сутки. Россия обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей.