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Венесуэла представит новое предложение по стабилизации цен на нефть

Экономика и бизнес
16 января, 0:26 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Президент страны Николас Мадуро также указал на необходимость проведения в первом квартале текущего года встречи 25 нефтедобывающих стран в Катаре
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МЕХИКО, 16 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэла в ближайшие дни представит свою новую инициативу по стабилизации цен на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщил президент Николас Мадуро, выступая в Верховном суде с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

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"На следующей неделе Венесуэла направит письмо с новым предложением, новой формулой для стабилизации реалистичных и справедливых цен (на нефть), чтобы его изучили и обсудили все правительства, подписавшие соглашение (о сокращении добычи - прим. ТАСС)", - заявил Мадуро. Он также указал на необходимость проведения в первом квартале текущего года встречи 25 нефтедобывающих стран в Катаре. По словам Мадуро, "очень скоро" он направит в эти государства "специальную делегацию".

В декабре 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в картель стран, в числе которых Россия, подписали в Вене соглашение о снижении добычи на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти всеми участниками соглашения в первом полугодии 2017 года составляет 1,7-1,8 млн баррелей в сутки. Россия обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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