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Советник Трампа назвал дефляцию "звездой смерти" Дарта Вейдера

Экономика и бизнес
17 января, 14:54 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 17, января. /ТАСС
Снижение цен в экономике при укреплении доллара не позволяет экономике расти и ведет к аккумулированию долга. В итоге это может привести к новому глобальному кризису, считает Энтони Скарамуччи
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Энтони Скарамуччи

Энтони Скарамуччи

© EPA/Albin Lohr-Jones/POOL

ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. Дефляция играет в экономике такую же разрушительную роль, как боевая космическая станция "Звезда смерти" из фильма "Звездные войны", заявил в ходе дискуссии про денежную политику советник избранного президента США по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи.

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Дефляция, или снижение цен в экономике, в комбинации с укреплением доллара, по мнению Скарамуччи, душит рост в экономике и ведет к аккумулированию долга и может в итоге привести к новому глобальному кризису.

"Два года назад я сказал, что дефляция это "Звезда Смерти" Дарта Вейдера для мировой экономики. Сейчас она стала еще в четыре раза больше", - заявил Скарамуччи. Он добавил, что представители рабочего класса, многие из которых голосовали за Дональда Трампа, часто не понимают всех рисков дефляции.

"Мои мама и папа не знают. Они идут в магазин, там цены меньше, почему это плохо, спрашивают они. Это плохо из-за того что мы накапливаем долг в обществе", - сказал Скарамуччи.

Он заявил, что реализация экономической программы Трампа, которая предполагает упрощение регулирования и налогового законодательства позволит разорвать спираль накапливания долга и стимулировать экономический рост.

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