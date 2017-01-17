Генпрокуратура проверяет законность покупки "Почтой России" двух Ту-204

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России проверяет законность приобретения ФГУП "Почта России" двух самолетов Ту-204, подтвердил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
"Генеральная прокуратура проводит проверку законности приобретения двух самолетов Ту-204 ФГУП "Почта России". Материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения", - сказал он.
В свою очередь в "Почте России" подчеркнули, что все запросы, которые поступают из различных государственных органов, оперативно обрабатываются, информация по ним предоставляется предприятием в установленные сроки. "Дополнительно уточняем, что все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках", - отметили в "Почте России".
ФГУП "Почта России" в июне 2016 года купила у "Ильюшин Финанс Ко" два самолета примерно за 3 млрд рублей. Самолеты получили названия "Петр" и "Екатерина" - в честь Петра I и Екатерины II. Магистральные самолеты Ту-204С приобретены в собственность Российской Федерации, предприятие владеет ими на праве хозяйственного ведения.
Решение "Почты" создать собственный авиапарк обусловлено активным ростом объемов почтовых отправлений в последние годы, связанным с развитием электронной торговли. Ранее компания осуществляла доставку почты на рейсах регулярных авиакомпаний. "Почта России" приступило к перевозке почты на собственных самолетах в начале декабря прошлого года.