Советник Трампа уверен в грядущем улучшении отношений между РФ и США

Скарамуччи: санкции имели обратный эффект, так как русские готовы есть снег, чтобы выжитьПерейти в раздел Интервью
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ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. Советник избранного президента США по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи уверен, что отношения между Россией и США будут лучше, чем сейчас. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Американский народ любит российский народ. Я сам хорошо знаю историю России, у вас огромная гордость за вашу страну, за ваши достижения. Американцы хотят хороших отношений с русским народом, и я уверен, что у нас будут отношения с Россией лучше, чем те, которые есть у нас сейчас", - сказал Скарамуччи.
При этом советник Трампа отметил, что у него нет ответов на вопросы, когда будут отменены санкции в отношении РФ и будут ли США оказывать финансовую помощь Украине.
Ранее в своем первом интервью для российских средств массовой информации, которое он дал агентству ТАСС на полях форума в Давосе, Скарамуччи рассказал о том, что у Трампа есть видение взаимных интересов.
"Я вообще очень оптимистичный человек, так же, как и избранный президент. У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим", - сказал Скарамуччи.