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Президенты РФ и Молдавии поручили подготовить предложения по решению проблем в энергетике

Экономика и бизнес
17 января, 16:07 дата обновления: 17 января, 16:19 UTC+3
Российский лидер заверил, что РФ обеспечивает Молдавию стабильными поставками нефти и газа
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президенты РФ и Молдавии поручили экспертам подготовить предложения по решению накопившихся проблем в области энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

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"По итогам переговоров поручили экспертам подготовить предложения по урегулированию имеющихся здесь (в поставках нефти и газа из РФ в Молдавию) проблем", - сказал Путин.

Как отметил глава государства, Россия обеспечивает Молдавию стабильными поставками нефти и газа. "100% потребностей Молдавии в природном газе обеспечивается Россией", - сказал он. По словам Путина, также большой потенциал имеет развитие сотрудничества между регионами РФ и Молдавией. Российский лидер отметил, что порядка 67 регионов России поддерживают контакты с молдавскими партнерами. В лидерах Москва, Петербург, Белгородская, Брянская области. Активно развиваются связи российских регионов и с Гагаузией", - сказал Путин.

Он отметил, что стороны также условились предпринимать шаги по развитию взаимодействия в гуманитарной сфере.

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