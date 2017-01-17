Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ВТБ ожидает ослабления санкций США в отношении РФ в 2017 году

Экономика и бизнес
17 января, 16:52 дата обновления: 17 января, 17:10 UTC+3
По словам Андрея Костина, отношения РФ и США зашли в такой тупик, а новые власти Соединенных Штатов обладают разумным подходом
Материал из 1 страницы

ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает ослабления экономических санкций США в отношении РФ 2017 году. Об этом он сообщил журналистам в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Я считаю, что обязательно будут послабления, по крайней мере в течение этого года. Мне кажется, что это вполне реально", - сказал Костин, отвечая на вопрос ТАСС, ожидает ли он ослабления экономических санкций США к РФ в 2017 году. 

Смотрите также

Советник Трампа: санкции сплотили российский народ вокруг президента
Песков: оценивать слова Трампа о санкциях стоит только после его вступления в должность
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока

В месте с тем, по словам банкира, не должно быть чрезмерных ожиданий от действий новой администрации США в налаживании отношений с РФ.

"Я не ожидаю, что какие-то будут поцелуи сразу. Это люди (Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон  - прим. ТАСС) обладают абсолютно разумным подходом, и отношения с Россией уже зашли в такой тупик, что их надо оттуда выводить... Но я не думаю, что это завтра случится", - считает Костин.

Он также сообщил, что увидел намек в словах избранного президента США Дональда Трампа в ходе его первой пресс-конференции на то, что санкции будут отменены, и с Россией будет вестись диалог на эту тему. Глава ВТБ добавил, что и Евросоюз будет менять свое мнение по отношению к антироссийским санкциям, так как снизится давление со стороны США.

"Соединенные Штаты очень сильно давили на Европу, и я думаю, что в отсутствии такого давления той же немецкой стороне будет сложнее удержать европейцев в санкционной обойме против России. Надежда есть на этот год, безусловно, год только начинается", - заключил Костин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Экономический форум в Давосе – 2017
Персоны
Костин, Андрей Леонидович
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Новосибирские ученые обнаружили у европейцев ответственный за депрессию ген
7
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
Темы дня
Реклама