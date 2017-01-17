Глава ВТБ ожидает ослабления санкций США в отношении РФ в 2017 году

ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает ослабления экономических санкций США в отношении РФ 2017 году. Об этом он сообщил журналистам в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Я считаю, что обязательно будут послабления, по крайней мере в течение этого года. Мне кажется, что это вполне реально", - сказал Костин, отвечая на вопрос ТАСС, ожидает ли он ослабления экономических санкций США к РФ в 2017 году.

В месте с тем, по словам банкира, не должно быть чрезмерных ожиданий от действий новой администрации США в налаживании отношений с РФ.

"Я не ожидаю, что какие-то будут поцелуи сразу. Это люди (Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон - прим. ТАСС) обладают абсолютно разумным подходом, и отношения с Россией уже зашли в такой тупик, что их надо оттуда выводить... Но я не думаю, что это завтра случится", - считает Костин.

Он также сообщил, что увидел намек в словах избранного президента США Дональда Трампа в ходе его первой пресс-конференции на то, что санкции будут отменены, и с Россией будет вестись диалог на эту тему. Глава ВТБ добавил, что и Евросоюз будет менять свое мнение по отношению к антироссийским санкциям, так как снизится давление со стороны США.

"Соединенные Штаты очень сильно давили на Европу, и я думаю, что в отсутствии такого давления той же немецкой стороне будет сложнее удержать европейцев в санкционной обойме против России. Надежда есть на этот год, безусловно, год только начинается", - заключил Костин.