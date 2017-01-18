Переговоры властей РФ и Таджикистана по авиасообщению запланированы на 26 января

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МОСКВА, 18 января, /ТАСС/. Переговоры авиавластей РФ и Таджикистана по нормализации авиасообщения между странами запланированы на 26 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"Переговоры авиавластей России и Таджикистана запланированы на 26 января", - сообщили ТАСС в российском министерстве.
Ранее на встрече с журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что Минтранс РФ не намерен вводить дополнительный запрет на полеты таджикских авиакомпаний в РФ или других ограничительных мер, касающихся авиасообщения с Таджикистаном. Он также отмечал, что Минтранс открыт к диалогу, но перед тем, как назначать новую дату переговоров, таджикские коллеги должны выполнить взятые ранее на себя обязательства. Также Соколов допускал, что переговоры можно приурочить к межправительственной комиссии в конце января.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что в ноябре 2016 года сторонам удалось достичь соглашения, и Таджикистан принял назначения двух российских авиакомпаний на авиалиниях Жуковский - Душанбе и Жуковский - Худжанд.
Ранее Таджикистан не согласовал полеты из Жуковского авиакомпании "Ямал" (должны были начаться 20 декабря), ссылаясь на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон. Паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла, к коим Жуковский не причислен, согласно российскому законодательству.
Запрет полетов произошел на фоне очередного витка конфликта вокруг статуса аэропорта Жуковский. Осенью 2016 года над авиасообщением между двумя странами уже нависала угроза - авиавласти Таджикистана отказались согласовать "Уральским авиалиниям" полеты из Жуковского в Душанбе. Тогда сторонам удалось договориться. В этот раз вопрос приостановки авиасообщения возник, когда Таджикистан не согласовал "Ямалу" выполнение первого рейса из Жуковского в Худжанд.