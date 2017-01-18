Мадуро ожидает стабильности цен на нефть в 2017 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что верит в стабильность цен на нефть в текущем и следующем полугодии. Об этом он сказал на телеконференции, организованной в Москве посольством Венесуэлы в РФ.

Мадуро назвал очень важной договоренность ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти, достигнутую в декабре 2016 года. "Мы оптимисты, верим в стабильность рынка, стабильность цен в текущем полугодии и следующем полугодии, - сказал Мадуро. - Мы принимаем решения, контактируем с правительствами всех стран, которые подписали это соглашение". Президент сообщил, что эта договоренность помогает Венесуэле в ее валютной политике.

В декабре ОПЕК и ряд не входящих в картель стран, в числе которых Россия, подписали в Вене соглашение о снижении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение объема добычи нефти всеми участниками договоренности составляет 1,7-1,8 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Россия обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей.