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Мадуро ожидает стабильности цен на нефть в 2017 году

Экономика и бизнес
18 января, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС
Президент Венесуэлы назвал очень важной договоренность ОПЕК и ряда не входящих в картель стран о сокращении добычи и выразил оптимизм относительно стабильности рынка
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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что верит в стабильность цен на нефть в текущем и следующем полугодии. Об этом он сказал на телеконференции, организованной в Москве посольством Венесуэлы в РФ.

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Мадуро назвал очень важной договоренность ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти, достигнутую в декабре 2016 года. "Мы оптимисты, верим в стабильность рынка, стабильность цен в текущем полугодии и следующем полугодии, - сказал Мадуро. - Мы принимаем решения, контактируем с правительствами всех стран, которые подписали это соглашение". Президент сообщил, что эта договоренность помогает Венесуэле в ее валютной политике.

В декабре ОПЕК и ряд не входящих в картель стран, в числе которых Россия, подписали в Вене соглашение о снижении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение объема добычи нефти всеми участниками договоренности составляет 1,7-1,8 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Россия обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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