Кубань представит на инвестфоруме в Сочи около 15 экологических проектов

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КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Краснодарский край представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 27-28 февраля, около 15 проектов экологической направленности. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор региона Сергей Алтухов.
"В общей сложности планируется представить около 15 проектов экологической направленности. Мы стараемся сейчас представлять проекты, которые качественным образом улучшат жизнь жителей края", - сказал он.
В число этих проектов, по словам Алтухова, войдут как известные по форуму 2016 года планы строительства ветряных электростанций, так и ряд новых: проект по переработке изношенных автомобильных шин и других резиновых изделий в резиновую крошку в Армавире, идея производить эко-овощи в Калининском районе, строительство заводов по производству экологически безопасной строительной плиты из отходов агропромышленного комплекса и переработки пластмассы и так далее.
Российский инвестиционный форум (ранее Международный инвестфорум "Сочи") был инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион. Форум ежегодно собирает около 9 тыс. участников из регионов России и более 30 зарубежных стран.
Последний, 15-й по счету, Сочинский форум прошел 29 сентября - 2 октября 2016 года. Тогда было принято решение перенести мероприятие на зимний период. По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Козака, перенос форума позволит загрузить летнюю инфраструктуру города в межсезонье. Форум ежегодно собирает около 9 тыс. участников из регионов России, свыше 30 зарубежных стран.
ТАСС выступит генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Российского инвестиционного форума.