Кабмин распределит более 49 млрд руб. субсидий на дороги, жилье и развитие села

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание правительства, на котором будет рассмотрен ряд законопроектов. Кабмин также распределит регионам субсидии на общую сумму свыше 49 млрд рублей на дороги, жилье и развитие села.

Согласно материалам правительства, в повестке заседания значатся пять законопроектов. В частности, поправки в закон о контрактной системе позволят организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закупать товары у единого поставщика без проведения конкурсных процедур, если сумма закупки не превышает 400 тыс. рублей. Поправки в закон об аккредитации в национальной системе аккредитации направлены на устранение недостатков правового регулирования некоторых актуальных для бизнес-сообществ процедур в этой сфере, гармонизацию российского законодательства в сфере аккредитации с требованиями международных организаций. Кроме того, члены кабмина рассмотрят поправки в КоАП, призванные конкретизировать объекты земельных отношений, по которым проводится государственный земельный надзор, и сократить ряд избыточных процедур при рассмотрении дел об административных правонарушениях в этой сфере.

В повестке правительства также значатся поправки в закон о государственной гражданской службе, которые позволят перейти от системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих к системе их профессионального развития на протяжении всего периода замещения должностей государственной гражданской службы. При этом существующую периодичность направления гражданских служащих на дополнительное профессиональное образование (один раз в три года) предлагается отменить. Предусмотрено также введение нового механизма организации повышения квалификации гражданских служащих на основе государственных образовательных сертификатов.

Кабмин обсудит внесение изменений в технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Проект постановления правительства отменяет обязательное проведение государственной экспертизы в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий при проектировании таких сетей.

Субсидии регионам

Кабинет министров также распределит регионам субсидии на текущий год в общем объеме свыше 49 млрд рублей. Так, на софинансирование расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, будет выделено более 8,3 млрд рублей.

На реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется направить 30 млрд рублей, на реализацию ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" - более 6,8 млрд рублей, на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" - более 4,2 млрд рублей.