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Медведев вручит премии в области качества 11 российским организациям

Экономика и бизнес
19 января, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Участники конкурса оцениваются на основе представленных ими отчетов и оценки их деятельности в области качества на местах
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие 19 января в награждении лауреатов премий правительства РФ в области качества за 2016 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Торжественная церемония пройдет в Доме приемов правительства РФ на Воздвиженке.

"Медведев наградит лауреатов премий правительства Российской Федерации 2016 года в области качества. В торжественной церемонии примут участие представители профильных министерств и ведомств, эксперты в области качества и стандартизации, представители общественных организаций", - говорится в сообщении кабмина.

Правительственные премии за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг за прошлый год были присуждены 11 российским организациям.

Среди них: Волжский трубный завод, петербургские "БИОКАД" и "Адмиралтейские верфи", железногорский Горно-химический комбинат, нижнекамское нефтеперерабатывающее предприятие "ТАНЕКО", управляющая компания "Содружество" (г. Светлый Калининградской области), компании "ТаграС-РемСервис" (Альметьевск, Татарстан) и "Черномор" (Севастополь), а также три учебных заведения - Московский энергетический институт, Свердловский областной медицинский колледж и Томский политехнический университет.

Премии правительства РФ в области качества были учреждены в 1996 году для стимулирования предприятий к повышению качества продукции и услуг и содействия внедрению эффективных методов управления качеством. Они присуждаются ежегодно на конкурсной основе, причем критерии и методы оценки претендентов гармонизированы с Европейской премией по качеству и являются ориентирами внедрения передовых международных подходов к менеджменту и повышению конкурентоспособности.

Участники конкурса оцениваются на основе представленных ими отчетов и оценки их деятельности в области качества на местах. В соответствии с мировой практикой данная правительственная премия не имеет денежной составляющей, но лауреаты получают призы и дипломы, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах.

Как отметили в правительстве РФ, опыт проведения конкурса показывает, что его условия являются востребованной программой по привлечению различных организаций к совершенствованию менеджмента качества и достижению на этой основе реального повышения конкурентоспособности продукции и услуг.

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