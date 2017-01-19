КС РФ огласит решение о возможности исполнения постановления ЕСПЧ по делу ЮКОСа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ огласит 19 января решение по запросу Министерства юстиции РФ о возможности исполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации более €1,866 млрд по делу ЮКОСа, сообщает пресс-служба суда.

"19 января 2017 года, в четверг, в 10 часов Конституционный суд РФ на открытом заседании провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "Нефтяная компания "Юкос" против России", - говорится в сообщении.

Дело ЮКОСа

В 2014 году ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа более €1,866 млрд в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. ЕСПЧ посчитал необоснованным взыскание с компании в 2000-2001 годах штрафов за налоговые правонарушения, одним из доводов стало истечение трехлетнего срока давности. Россия должна была предоставить Совету Европы план действий по выплате компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа до 15 июня, однако этого сделано не было. Министерство юстиции обратилось с запросом о возможности исполнения данного решения в КС.

Позиция Министерства юстиции

Министерство юстиции считает, что решение не может быть исполнено. Как заявил на открытом заседании в КС уполномоченный РФ при суде в Страсбурге, заместитель министра юстиции РФ Георгий Матюшкин, постановление ЕСПЧ возлагает на РФ обязательства на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод в их истолковании, противоречащем Конституции.

Он подчеркнул, что заявителем по делу в ЕСПЧ была ликвидированная компания ЮКОС, при этом компенсация была присуждена конкретным акционерам, которые лично в суд не обращались. По мнению Минюста, компенсация была присуждена лицам, в отношении которых не было установлено нарушение Конвенции и которые не являлись стороной судебного процесса.

Полпреды власти в КС согласны с Минюстом

Открытое заседание по данному делу в КС состоялось 15 декабря 2016 года. Тогда полномочные представители власти в КС позицию Минюста поддержали.

При этом, комментируя аргумент об истечении трехлетнего срока давности, полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас на заседании заявил, что КС уже ранее признал - в случае, когда налогоплательщик ведет себя недобросовестно при проведении налоговой проверки, суд может принять решение об изменении данных сроков. По его мнению, реализация постановления ЕСПЧ по делу ЮКОСа может привести к нарушению принципа юридического равенства налогоплательщиков.

Полномочный представитель президента РФ в КС Михаил Кротов также высказался о невозможности исполнения решения Европейского суда и добавил, что выплата €1,866 млрд из госбюджета может отразиться на финансовой нагрузке российских налогоплательщиков. По словам Кротова, в 2016 году сумма компенсаций, выплаченных по решениям ЕСПЧ, составила 500 млн рублей, на 2017 год названные расходы бюджета установлены в размере 600 млн рублей.

Полномочный представитель правительства РФ в КС Михаил Барщевский, в свою очередь, вспомнил концовку старого анекдота, которая лаконично отражает его позицию: "Никому и ничего".

Альтернативное мнение

В ходе заседания член президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский высказал мнение, что решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа не содержит толкования Конвенции о защите прав и основных свобод, которое противоречило бы Конституции РФ. Он также отметил, что "нужно выстраивать не глухую стену, а мосты между нашей судебной системой и Европейским судом".

В своем выступлении он заметил, что акционеры обанкротившейся компании могут являться получателями компенсации. По словам Шаблинского, Европейский суд неоднократно указывал, что, если жалоба подается на действия государства, которые уже в ходе рассмотрения дела ЕСПЧ привели к банкротству и ликвидации компании, прекращение рассмотрения дела подрывало бы само право на обращение в ЕСПЧ, потому что фактически оно бы поощряло государство к лишению таких организаций возможности участия в процессе.

В середине июля 2016 года Конституционный суд постановил, что решения ЕСПЧ могут исполняться на территории РФ лишь в случае, если они не противоречат основному закону страны. Как отметил на заседании судья КС Сергей Маврин, если постановление ЕСПЧ, вынесенное по жалобе против России, противоречит Конституции, "такое постановление не может быть исполнено".