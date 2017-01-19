"Роснефть" обжаловала решение суда по иску к холдингу и журналистам РБК

Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подрядСпорт 20 января, 3:42
Al Jazeera Balkans: ЕС не поддержал санкции США в отношении главы Республики СербскойМеждународная панорама 20 января, 2:13
ABC: умер сыгравший в "Твин Пиксе" и "Робокопе" актер Мигель ФеррерКультура 20 января, 2:09
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в СШАМеждународная панорама 20 января, 1:55
ФК "Барселона" обыграл "Реал Сосьедад" в первом матче 1/4 финала Кубка ИспанииСпорт 20 января, 1:14
"Рома" победила "Сампдорию" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 20 января, 1:01
Telegraf: Кустурица открывает школу актерского мастерства в Республике СербскойКультура 20 января, 0:36
Сборная России сыграет против словенцев в 1/8 финала ЧМ по гандболуСпорт 20 января, 0:17
Дональд Трамп: человек, который хочет вернуть Америке величиеМеждународная панорама 20 января, 0:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу "Роснефти" на решение о частичном удовлетворении иска о защите деловой репутации компании к холдингу и журналистам РБК. Об этом говорится в материалах суда.
Согласно материалам, жалоба зарегистрирована, о дате ее рассмотрения пока не сообщается.
Ранее об обжаловании решения суда заявил и холдинг РБК.
Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2016 года частично удовлетворил иск "Роснефти" к медиахолдингу РБК о защите чести и деловой репутации, взыскав 390 тыс. рублей. "Роснефть" требовала в суде взыскать с ответчиков более 3 млрд рублей. Суд не принял в качестве доказательства заключение компании "Центр профессиональной оценки", оценившей ущерб "Роснефти" от статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP" в 3,179 млрд рублей, по причине отсутствия информации об авторе заключения, его образовании, стаже работы и других сведений. Помимо компенсации в 390 тыс. рублей суд обязал РБК удалить оспариваемую публикацию и разместить опровержение, а также компенсировать стороне истца судебные расходы.
Вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев мотивировал решение компании подать апелляционную жалобу "недостаточной компенсацией, чтобы предотвратить безнаказанность действий".