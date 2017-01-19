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"Роснефть" обжаловала решение суда по иску к холдингу и журналистам РБК

Экономика и бизнес
19 января, 20:45 дата обновления: 19 января, 20:50 UTC+3
О дате рассмотрения жалобы компании пока не сообщается
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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу "Роснефти" на решение о частичном удовлетворении иска о защите деловой репутации компании к холдингу и журналистам РБК. Об этом говорится в материалах суда.

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Согласно материалам, жалоба зарегистрирована, о дате ее рассмотрения пока не сообщается.

Ранее об обжаловании решения суда заявил и холдинг РБК.

Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2016 года частично удовлетворил иск "Роснефти" к медиахолдингу РБК о защите чести и деловой репутации, взыскав 390 тыс. рублей. "Роснефть" требовала в суде взыскать с ответчиков более 3 млрд рублей. Суд не принял в качестве доказательства заключение компании "Центр профессиональной оценки", оценившей ущерб "Роснефти" от статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP" в 3,179 млрд рублей, по причине отсутствия информации об авторе заключения, его образовании, стаже работы и других сведений. Помимо компенсации в 390 тыс. рублей суд обязал РБК удалить оспариваемую публикацию и разместить опровержение, а также компенсировать стороне истца судебные расходы.

Вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев мотивировал решение компании подать апелляционную жалобу "недостаточной компенсацией, чтобы предотвратить безнаказанность действий". 

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