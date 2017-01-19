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Международные инвесторы обеспокоены возможным изменением налогов в РФ

Экономика и бизнес
19 января, 20:57 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 19, января. /ТАСС
Иностранные компании, в частности, интересовались функционированием системы дорожных сборов "Платон"
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ДАВОС, 19 января. /ТАСС/. Крупнейшие иностранные компании, являющиеся членами Консультативного совета по иностранным инвестициям, выразили в Давосе обеспокоенность по поводу возможных изменений в налоговой системе России, сообщил ТАСС координатор совета Александр Ивлев.

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Российские официальные лица несколько раз говорили о косметических изменениях в налоговой системе, которые правительство может сформулировать в 2017 году, и которые могут вступить в силу с января 2018 года.

На встрече представителей иностранных компаний с министром экономического развития Максимом Орешкиным на полях Давосского форума несколько руководителей компаний спросили министра, о каких изменениях может идти речь.

"Был задан вопрос, связанный с налоговой системой. Компаниям хочется, чтобы не было значительных изменений, им нужны понятные и четкие правила игры. Был дан ответ, что идут различные варианты обсуждений, но это все будет связано с косвенными налогами", - сказал Ивлев.

По его словам, компании интересовались функционированием системы дорожных сборов "Платон", обеспечивающей взимание платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Система действует с 15 ноября 2015 года.

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"Спрашивали о том, что такое "Платон", зачем это нужно. Было обсуждение того, как в перспективе сделать эту систему более выгодной для иностранных инвесторов. В краткосрочной перспективе это довольно болезненно, но в долгосрочной перспективе будет создана более эффективная система, которая будет инвесторов устраивать", - сказал Ивлев.

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ), образованный в 1994 году, является постоянно действующим органом, который и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных компаний - инвесторов.

Председателем консультативного совета является председатель правительства Дмитрий Медведев, его заместителем и председателем исполнительного комитета - министр экономического развития. В настоящее время в состав КСИИ входят руководители 54 крупнейших международных компаний.

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Экономический форум в Давосе – 2017
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