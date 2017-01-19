Международные инвесторы обеспокоены возможным изменением налогов в РФ

ДАВОС, 19 января. /ТАСС/. Крупнейшие иностранные компании, являющиеся членами Консультативного совета по иностранным инвестициям, выразили в Давосе обеспокоенность по поводу возможных изменений в налоговой системе России, сообщил ТАСС координатор совета Александр Ивлев.

Российские официальные лица несколько раз говорили о косметических изменениях в налоговой системе, которые правительство может сформулировать в 2017 году, и которые могут вступить в силу с января 2018 года.

На встрече представителей иностранных компаний с министром экономического развития Максимом Орешкиным на полях Давосского форума несколько руководителей компаний спросили министра, о каких изменениях может идти речь.

"Был задан вопрос, связанный с налоговой системой. Компаниям хочется, чтобы не было значительных изменений, им нужны понятные и четкие правила игры. Был дан ответ, что идут различные варианты обсуждений, но это все будет связано с косвенными налогами", - сказал Ивлев.

По его словам, компании интересовались функционированием системы дорожных сборов "Платон", обеспечивающей взимание платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Система действует с 15 ноября 2015 года.

"Спрашивали о том, что такое "Платон", зачем это нужно. Было обсуждение того, как в перспективе сделать эту систему более выгодной для иностранных инвесторов. В краткосрочной перспективе это довольно болезненно, но в долгосрочной перспективе будет создана более эффективная система, которая будет инвесторов устраивать", - сказал Ивлев.

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ), образованный в 1994 году, является постоянно действующим органом, который и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных компаний - инвесторов.

Председателем консультативного совета является председатель правительства Дмитрий Медведев, его заместителем и председателем исполнительного комитета - министр экономического развития. В настоящее время в состав КСИИ входят руководители 54 крупнейших международных компаний.