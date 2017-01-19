Apple снизила цены на свою продукцию в России на 5-11%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Американская корпорация Apple снизила стоимость на большинство устройств в интернет-магазине Apple Store в РФ, цены на разные гаджеты уменьшились на 5-11%. Вслед за американской корпорацией российские ритейлеры также снизили цены на гаджеты Apple. Некоторые объясняют это снижение уменьшением закупочных цен, другие - изменением рыночной конъюнктуры.

В самой корпорации конкретные причины снижения цен не называют. Ранее в Apple отмечали, что корпорация "формирует цены в своем интернет-магазине в каждой стране в зависимости от ряда факторов, в числе которых курс обмена валют, местные законы на импорт товаров, бизнес-практики и налогообложение".

Седьмой iPhone официально подешевел

Снижение цен в официальном интернет-магазине Apple в России коснулось последних моделей iPhone. Стоимость телефонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus снизилась на 4-7 тыс. рублей, до 52 990 - 78 990 рублей в зависимости от модели и объема памяти устройства. Другие модели iPhone также претерпели изменения в цене - цены на смартфоны шестого поколения и ниже в среднем снизились на 3-5 тыс. руб.

Рынок снижает цены

О снижении цен на продукцию Apple вслед за американской компанией заявили и российские ритейлеры. Так, re:Store снизил цены на технику Apple в четверг с утра. "На разные товары цены снизились по-разному, в среднем на 5-11%. Это касается, в том числе, iPhone 7 и других моделей смартфона Apple, а также iPad, Mac, Apple Watch", - рассказали ТАСС в пресс-службе ритейлера. В re:Store объяснили снижение цен "на полке" изменением закупочных цен. По данным интернет-магазина компании, цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus находятся в таком же диапазоне, как и в официальном интернет-магазине Apple.

О снижении закупочных цен на продукцию Apple говорит и другой ритейлер. "М.Видео" в четверг получила уведомление от Apple о снижении закупочных цен. В ближайшее время мы планируем понизить розничные цены на всю линейку гаджетов, включая смартфоны, ноутбуки и аксессуары на 5-8% в зависимости от модели", - сообщили ТАСС в компании.

В "М.Видео" пообещали также снизить цены и на смартфоны конкурента Apple - южнокорейской Samsung. "М.Видео" также достигла договоренностей о снижении цен на популярные модели техники Samsung и ведет переговоры с другими поставщиками", - уточнили в компании.

В "Эльдорадо" не стали комментировать вопрос цен на продукцию Apple.

Ритейлер "Связной" с четверга снизил цены на все представленные в ассортименте гаджеты Apple. "Устройства от Apple в "Связном" стали доступнее на 5-25% в зависимости от устройства и его модификации. Изменение стоимости обусловлено рыночной ситуацией", - заявили ТАСС в пресс-службе компании. В розничной сети новые цены начнут действовать с 20 января, уточнили в "Связном".

Как пояснили в "Вымпелкоме", ритейлер сейчас проводит акцию, в рамках которой скидки действуют и на iPhone 7. По данным интернет-магазина, цены на iPhone 7 с разным объемом памяти снижены в среднем на 7%.

Претензии ФАС к ценам на iPhone

Цены на смартфоны Apple уже давно вызывают интерес у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. В феврале прошлого года ведомство заподозрило ритейлеров в ценовом сговоре при продаже iPhone 6s и 6s Plus, которые на тот момент были последними моделями популярного смартфона американской корпорации. ФАС предположила, что одинаковые цены на смартфоны у реселлеров могут быть результатом координации ценообразования американской корпорацией, таким образом, "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные.

Аналогичные вопросы к Apple у ФАС возникли и в отношении цен на iPhone 7. Глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что если ситуация с ценами на iPhone7 в России окажется такой же, как и с предыдущими моделями смартфонов Apple, это послужит отягчающим обстоятельством при назначении штрафа.

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело в отношении структур Apple (ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.) на основании закона "О защите конкуренции" (ч.5 ст.11). В свою очередь американская корпорация заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone. Ритейлеры также отмечали, что устанавливают цены сами на основании существующей конъюнктуры рынка.

Ситуация повторяется

Вопросы к Apple у ФАС возникли и в отношении цен на iPhone 7, продажи которых стартовали в России 23 сентября. В конце октября антимонопольное ведомство заявило о начале проверки цен на iPhone 7, по итогам которой ФАС может возбудить еще одно дело против американской корпорации или добавить новую информацию к уже существующему делу. Глава ФАС Игорь Артемьев не исключил такой возможности в случае повторения ситуации.

По его словам, если ситуация с ценами на iPhone7 в России окажется такой же, как и с предыдущими моделями смартфонов Apple, это послужит отягчающим обстоятельством при назначении штрафа.