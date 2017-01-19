ЦБ: требования к банкам о предоставлении бюджетникам карт "Мир" не уменьшают конкуренцию

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Требования к кредитным организациям о предоставлении клиентам-бюджетникам карт платежной системы "Мир" не ограничивает конкуренцию между банками, сообщила ТАСС пресс-служба Банка России.

"Требования к кредитным организациям о предоставлении клиентам-бюджетникам карт "Мир" затрагивает только сферу бюджетных выплат, в отношении которых государство вправе определять порядок их получения. Такие требования не ограничивают конкуренции между банками при обслуживании клиентов, не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед другими и не влекут доминирования каких-либо игроков рынке", - сообщил представитель Банка России.

В пресс-службе регулятора отметили, что национальный платежный инструмент, которым является карта "Мир", выпускается разными банками, и гражданин может сам выбрать наиболее подходящий для него банк.

"Кроме того, бюджетник вправе выбрать и способ получения выплат в рамках пенсионного или иного профильного законодательств - в наличной или безналичной форме", - сообщил ЦБ РФ.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что крупные российские банки намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", в соответствии с которыми с 1 января 2018 года граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир".

При этом Альфа-Банк, банк "Открытие" и Промсвязьбанк опровергли подготовку письма главе Банка России с просьбой не вводить обязательное обслуживание бюджетников по картам платежной системы "Мир".