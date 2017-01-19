Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ: требования к банкам о предоставлении бюджетникам карт "Мир" не уменьшают конкуренцию

Экономика и бизнес
19 января, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Регулятор отметил, что национальный платежный инструмент, которым является карта, выпускается разными кредитными учреждениями, что позволяет человеку выбирать наиболее подходящий для него банк
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Требования к кредитным организациям о предоставлении клиентам-бюджетникам карт платежной системы "Мир" не ограничивает конкуренцию между банками, сообщила ТАСС пресс-служба Банка России.

Смотрите также
Эльвира Набиуллина
СМИ: банки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"

"Требования к кредитным организациям о предоставлении клиентам-бюджетникам карт "Мир" затрагивает только сферу бюджетных выплат, в отношении которых государство вправе определять порядок их получения. Такие требования не ограничивают конкуренции между банками при обслуживании клиентов, не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед другими и не влекут доминирования каких-либо игроков рынке", - сообщил представитель Банка России.

В пресс-службе регулятора отметили, что национальный платежный инструмент, которым является карта "Мир", выпускается разными банками, и гражданин может сам выбрать наиболее подходящий для него банк.

"Кроме того, бюджетник вправе выбрать и способ получения выплат в рамках пенсионного или иного профильного законодательств - в наличной или безналичной форме", - сообщил ЦБ РФ.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что крупные российские банки намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", в соответствии с которыми с 1 января 2018 года граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир".

При этом Альфа-Банк, банк "Открытие" и Промсвязьбанк опровергли подготовку письма главе Банка России с просьбой не вводить обязательное обслуживание бюджетников по картам платежной системы "Мир".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Я торжественно клянусь...": инаугурации президентов США от Джорджа Вашингтона до Дональда Трампа
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Все устали: что в Европе и США говорят о возможной отмене санкций
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама