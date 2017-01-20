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Олланд выступил с критикой отстаиваемых Трампом протекционистских мер

Экономика и бизнес
20 января, 19:40 UTC+3 /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Президент Франции назвал нежелательными закрытие границ, а также ограничение доступа некоторых продуктов на американский рынок
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ПАРИЖ, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Президент Франции Франсуа Олланд выступил с критикой президента США Дональда Трампа за отстаиваемые им протекционистские меры. Об этом действующий хозяин Елисейского дворца заявил в пятницу в ходе рабочей поездки на восток Франции.

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"Закрытие границ, установление налогов и сборов с целью ограничить доступ на американский рынок для ряда продуктов - все это нежелательно", - заявил Олланд. Примечательно, что он не стал называть по имени Дональда Трампа, заметив лишь, что его комментарий относится к "будущему коллеге, который принесет сегодня присягу" в Вашингтоне.

Ранее в интервью газетам Bild и The Times избранный президент США Дональд Трамп выступил с очередными заявлениями консервативного и антиглобалистского толка. В частности, он заявил, что выход Великобритании из состава ЕС принесет Лондону большую выгоду, несмотря на первоначальные сложности. Кроме того политик высказал мнение, что у НАТО "есть проблемы", а сам альянс является устаревшей организацией.

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