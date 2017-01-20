Олланд выступил с критикой отстаиваемых Трампом протекционистских мер

ПАРИЖ, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Президент Франции Франсуа Олланд выступил с критикой президента США Дональда Трампа за отстаиваемые им протекционистские меры. Об этом действующий хозяин Елисейского дворца заявил в пятницу в ходе рабочей поездки на восток Франции.

"Закрытие границ, установление налогов и сборов с целью ограничить доступ на американский рынок для ряда продуктов - все это нежелательно", - заявил Олланд. Примечательно, что он не стал называть по имени Дональда Трампа, заметив лишь, что его комментарий относится к "будущему коллеге, который принесет сегодня присягу" в Вашингтоне.

Ранее в интервью газетам Bild и The Times избранный президент США Дональд Трамп выступил с очередными заявлениями консервативного и антиглобалистского толка. В частности, он заявил, что выход Великобритании из состава ЕС принесет Лондону большую выгоду, несмотря на первоначальные сложности. Кроме того политик высказал мнение, что у НАТО "есть проблемы", а сам альянс является устаревшей организацией.