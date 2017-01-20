Антикризисный план-2017 "похудел" почти в 20 раз за два года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план поддержки российской экономики на 2017 год, который иногда продолжают называть "Антикризисным планом".

Перечень мероприятий плана сосредоточен на поддержке отдельных отраслей промышленности. Общий объем плана мероприятий составляет около 107,5 млрд рублей, эти средства не предусмотрены в бюджете 2017 года, и правительству еще предстоит их найти.

"В основном это решения оперативного свойства, и предполагают они дополнительное финансирование, помимо тех ресурсов, которые уже предусмотрены в бюджете на текущий год на общую сумму до 107,5 млрд рублей", - сказал ТАСС представитель Минэкономразвития РФ.

Для сравнения, объем плана на 2016 года составлял 750 млрд рублей, на 2015 год - 2,3 трлн рублей.

Особенно нуждающиеся

План состоит из 16 пунктов. Деньги выделяются на субсидирование российских организаций автомобильной промышленности, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Предусмотрена также господдержка отечественных предприятий легкой промышленности.

На поддержку автомобильной промышленности предлагается направить 62,3 млрд рублей. В том числе 17,5 млрд рублей - на субсидии для автопроизводителей, что позволит произвести дополнительно 250 тысяч транспортных средств и сохранить рабочие места на предприятиях автопрома. Кроме того, 7 млрд рублей предлагается направить на субсидирование части затрат для кредитных организаций по кредитам для физлиц (выданных в 2015-2016 годах на приобретение автомобилей), что позволит реализовать 270 тысяч единиц техники.

Также план предполагает выделение 3 млрд рублей на создание средств производства, 19,1 млрд рублей - на транспортное машиностроение, на строительно-дорожное и коммунальное машиностроение - 2,5 млрд рублей, на машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности - 1 млрд рублей, на поддержку легкой промышленности - 2,2 млрд рублей.

На докапитализацию Фонда развития промышленности планируется направить 17,4 млрд рублей, она должна быть осуществлена до конца апреля. В 2017 году за счет средств Фонда планируется профинансировать не менее 50 проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции.

Прошлые годы

Жанр антикризисных программ не нов для российской политики: первая правительственная антикризисная программа была разработана еще в марте 1992 г. под руководством Егора Гайдара. Незадолго до дефолта в августе 1998 г. правительство РФ под руководством Сергея Кириенко создало еще два антикризисных плана. Следующие антикризисные планы разрабатывались во время мирового экономического кризиса 2008-2009 гг.

Следует отметить, что с каждым годом объемы помощи экономике в кризис снижались. Так, в ноябре 2008 г. на реализацию антикризисных мер было зарезервировано 10 трлн руб. Но уже в апреле 2009 г. программа антикризисных мер, среди приоритетов которой было выполнение обязательств государства перед населением, развитие промышленного и технологического потенциала и стимулирование внутреннего спроса, была рассчитана на 2,5 трлн руб. Позже план был дополнен мерами еще примерно на 1 трлн руб.

Антикризисный план-2015 включал в себя 60 пунктов по семи основным направлениям борьбы с кризисом, а общая стоимость мер составила 2,33 трлн руб., причем большинство из них выполнялось в рамках бюджета. План 2015 года предусматривал большое количество мер по поддержке банков, однако в последующие годы от них отказались.

План на 2016 г. предусматривал расходы на сумму 750 млрд руб., при этом незабюджетированная часть составляет порядка 210 млрд руб. средств из антикризисного резерва.