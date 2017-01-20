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Антикризисный план-2017 "похудел" почти в 20 раз за два года

Экономика и бизнес
20 января, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Общий объем утвержденного главой кабмина плана мероприятий на 2017 год составляет около 107,5 млрд рублей, тогда как объем плана на 2015 год составлял 2,3 трлн рублей
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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план поддержки российской экономики на 2017 год, который иногда продолжают называть "Антикризисным планом".

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Перечень мероприятий плана сосредоточен на поддержке отдельных отраслей промышленности. Общий объем плана мероприятий составляет около 107,5 млрд рублей, эти средства не предусмотрены в бюджете 2017 года, и правительству еще предстоит их найти.

"В основном это решения оперативного свойства, и предполагают они дополнительное финансирование, помимо тех ресурсов, которые уже предусмотрены в бюджете на текущий год на общую сумму до 107,5 млрд рублей", - сказал ТАСС представитель Минэкономразвития РФ.

Для сравнения, объем плана на 2016 года составлял 750 млрд рублей, на 2015 год - 2,3 трлн рублей.

Особенно нуждающиеся

План состоит из 16 пунктов. Деньги выделяются на субсидирование российских организаций автомобильной промышленности, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Предусмотрена также господдержка отечественных предприятий легкой промышленности.

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На поддержку автомобильной промышленности предлагается направить 62,3 млрд рублей. В том числе 17,5 млрд рублей - на субсидии для автопроизводителей, что позволит произвести дополнительно 250 тысяч транспортных средств и сохранить рабочие места на предприятиях автопрома. Кроме того, 7 млрд рублей предлагается направить на субсидирование части затрат для кредитных организаций по кредитам для физлиц (выданных в 2015-2016 годах на приобретение автомобилей), что позволит реализовать 270 тысяч единиц техники.

Также план предполагает выделение 3 млрд рублей на создание средств производства, 19,1 млрд рублей - на транспортное машиностроение, на строительно-дорожное и коммунальное машиностроение - 2,5 млрд рублей, на машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности - 1 млрд рублей, на поддержку легкой промышленности - 2,2 млрд рублей.

На докапитализацию Фонда развития промышленности планируется направить 17,4 млрд рублей, она должна быть осуществлена до конца апреля. В 2017 году за счет средств Фонда планируется профинансировать не менее 50 проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции.

Прошлые годы

Жанр антикризисных программ не нов для российской политики: первая правительственная антикризисная программа была разработана еще в марте 1992 г. под руководством Егора Гайдара. Незадолго до дефолта в августе 1998 г. правительство РФ под руководством Сергея Кириенко создало еще два антикризисных плана. Следующие антикризисные планы разрабатывались во время мирового экономического кризиса 2008-2009 гг.

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Следует отметить, что с каждым годом объемы помощи экономике в кризис снижались. Так, в ноябре 2008 г. на реализацию антикризисных мер было зарезервировано 10 трлн руб. Но уже в апреле 2009 г. программа антикризисных мер, среди приоритетов которой было выполнение обязательств государства перед населением, развитие промышленного и технологического потенциала и стимулирование внутреннего спроса, была рассчитана на 2,5 трлн руб. Позже план был дополнен мерами еще примерно на 1 трлн руб.

Антикризисный план-2015 включал в себя 60 пунктов по семи основным направлениям борьбы с кризисом, а общая стоимость мер составила 2,33 трлн руб., причем большинство из них выполнялось в рамках бюджета. План 2015 года предусматривал большое количество мер по поддержке банков, однако в последующие годы от них отказались.

План на 2016 г. предусматривал расходы на сумму 750 млрд руб., при этом незабюджетированная часть составляет порядка 210 млрд руб. средств из антикризисного резерва.

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