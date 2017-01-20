Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент "ДИКСИ Групп" вышел из состава совета директоров

Экономика и бизнес
20 января, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Перейра да Сильва возглавлял компанию менее года, занимая пост президента группы с марта 2016 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент "ДИКСИ Групп" Педро Мануэль Перейра да Сильва вышел из состава совета директоров.

Смотрите также
Президент "Дикси Групп" продал свой пакет акций компании

Данное решение было принято в ходе общего собрания акционеров, следует из материалов компании.

Ранее сообщалось, что Перейра да Сильва продал свой пакет акций в компании. До продажи ему принадлежало 0,15% акций.

Перейра да Сильва возглавил "ДИКСИ Групп" в марте 2016 года.

Группа "ДИКСИ" основана в 1999 году и занимает третье место (после "Магнита" и X5 Retail Group) по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов в продовольственном сегменте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
"Я торжественно клянусь...": инаугурации президентов США от Джорджа Вашингтона до Дональда Трампа
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
2
Шувалов не увидел "ужаса" на форуме в Давосе
3
Трамп позволил Мэттису стать шефом Пентагона
4
Трамп поблагодарил Клинтон за посещение церемонии инаугурации
5
Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн
6
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
7
Пользователи соцсетей заподозрили Россию во "взломе" салюта в США
Темы дня
Реклама