Президент "ДИКСИ Групп" вышел из состава совета директоров

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент "ДИКСИ Групп" Педро Мануэль Перейра да Сильва вышел из состава совета директоров.
Данное решение было принято в ходе общего собрания акционеров, следует из материалов компании.
Ранее сообщалось, что Перейра да Сильва продал свой пакет акций в компании. До продажи ему принадлежало 0,15% акций.
Перейра да Сильва возглавил "ДИКСИ Групп" в марте 2016 года.
Группа "ДИКСИ" основана в 1999 году и занимает третье место (после "Магнита" и X5 Retail Group) по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов в продовольственном сегменте.