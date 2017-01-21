Минфин предлагает установить планку расчетов наличными при покупках

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минфин поддерживает предложения по ограничению расчетов наличными при покупках, но это надо делать осторожно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на дискуссионной площадке в рамках съезда партии "Единая Россия".

"Этот вопрос мы действительно рассматривали и раньше. Он вызвал бурную дискуссию, потому что были и противники, и сторонники этого мероприятия. Считаю, что нужно идти постепенно, чтобы не создавать неудобства, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку", - сказал Силуанов.

Как отметил Силуанов, для всех можно было бы установить планку расчетов наличными при покупке дорогих товаров, после которой расчеты должны осуществляться в безналичной форме.

Один из участников съезда "Единой России" предложил установить планку рассветов наличными не менее чем 500 тысяч рублей.

"Ну, да. В любом случае любая (покупка) квартиры или автомобиля - эти деньги носить с собой в сумках или чемоданах это просто, наверное, прошлый век. Поэтому, конечно, нам нужно вводить постепенно эти механизмы. Они уже работают и в Западной Европе, и в других странах. Но делать это нужно очень аккуратно и так, чтобы не создавать неудобства нашим гражданам", - подчеркнул Силуанов.