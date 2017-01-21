Донской: РФ намерена провести переговоры с Трампом по ратификации заявки на шельф

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия намерена провести переговоры с администрацией нового президента США Дональда Трампа относительно заявки на расширение континентального шельфа Арктики, которую ранее США не ратифицировало. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Какая будет процедура - это уже дело будущего, но в любом случае переговоры надо будет проводить", - сказал Донской, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он отметил, что Россия всегда учитывала тот факт, что США не согласны с российской заявкой на расширение границ континентального шельфа в Арктике, однако, этот вопрос на данный момент не является главным.

"Естественно, мы все это рассматривали как факт (то, что США не ратифицировало российскую заявку на расширение границ континентального шельфа - прим. ред.), это давно известно. Второй момент - в любом случае, у нас, кроме того, что комиссия (ООН) должна рассмотреть заявку и подтвердить ее обоснованность, дальше еще (предстоят) переговоры с теми странами, с которыми мы граничим - с датчанами, канадцами", - добавил министр.

На что претендует Россия

Россия подала заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа 3 августа 2015 г. В планах РФ - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд т условного топлива.

Конвенция ООН по морскому праву позволяет расширять экономическую зону государств при условии, что морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка. По умолчанию же границы шельфа, принадлежащие государству, установлены в пределах 200 морских миль.

За полярным кругом располагается около 60 крупных углеводородных месторождений, из которых 43 - в российском секторе. Суммарные извлекаемые ресурсы российской Арктики оцениваются в 106 млрд т нефтяного эквивалента, запасы газа оцениваются в 69,5 трлн куб. м.

Дания использовала российские данные в своей заявке на расширение шельфа

При этом российская сторона полагает, что Дания использовала данные ее исследований в обосновании своей заявки на расширение континентального шельфа в Арктике, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Пока у нас есть вопросы к датчанам, с ними беседу ведем. В декабре наши специалисты были в Копенгагене и там уже предварительно представили нашу концепцию и все наши замечания относительно их заявки. (...) Мы обозначили свою позицию в отношении их заявки и тех моментов, в которых достаточно серьезно расходимся в обосновании. На наш взгляд, в большей части заявки датчан использованы наши геологические материалы, мы их открыто публикуем", - сказал Донской.

Судьбы заявок

В декабре 2014 года Дания и Гренландия, которая имеет автономный статус в составе королевства, заявили о своих претензиях на Северный полюс и 895 тыс. кв. км дна Северного Ледовитого океана, потратив на сбор данных 50 млн долларов и заявив о том, что хребет Ломоносова, проходящий по океаническому дну, является продолжением гренландского шельфа. Данная заявка королевства стала уже пятой по счету, три из поданных им ранее были частично удовлетворены Комиссией.

Россия подала свою заявку в комиссию ООН еще в 2001 году, а в феврале 2016 представила в ООН ее обновленный вариант. В планах России - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Общая площадь шельфа, на который претендует Россия, составляет 1 191 тыс. кв. км. Участки, о своих правах на которые заявляют РФ и Дания, частично пересекаются.

Заявка России была обсуждена в рамках 41-й сессии комиссии ООН в августе 2016 года. В декабре 2016 года российская сторона предоставила в комиссию дополнительную информацию, обосновывающую свою заявку, а также высказала свою позицию по датской заявке.

На различные участки дна Северного Ледовитого океана также претендуют Норвегия, США, Канада и Дания. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.