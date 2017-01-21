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Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться

Экономика и бизнес
21 января, 14:46 дата обновления: 21 января, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Как отметили в министерстве труда, "это объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются"
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Максим Топилин

Максим Топилин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на съезде партии "Единая Россия".

"Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - сказал Топилин.

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В пресс-службе Минтруда пояснили, что "это объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются". Как отметили в министерстве, гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций при прекращении работы.

По словам Топилина, с точки зрения пенсионного обеспечения государству нужно двигаться вперед. "Это задача не только 2017 года, это очень длинная перспектива. Нужно чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", - сказал министр.

Он также уточнил, что реальная пенсия, согласно прогнозу, будет сокращаться на 0,5% ежегодно. "Реальная пенсия будет, может, на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только неработающим", - сказал Топилин, уточнив, что в России зарегистрировано 30 млн неработающих пенсионеров и 10 млн работающих.

В свою очередь глава ПФР Антон Дроздов отметил, что соотношение средней пенсии к средней зарплате в РФ составляет 35,2%. По рекомендации Международной организации труда это соотношение должно быть равно 40%.

Открывшийся в Москве XVI Съезд партии "Единая Россия" будет проходить в течение двух дней на ВДНХ.

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