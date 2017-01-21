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Минтранс готов рассмотреть позицию РЖД относительно пакета в "Трансконтейнере"

Экономика и бизнес
21 января, 15:19 дата обновления: 21 января, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Глава министерства Максим Соколов отметил, что ведомство намерено "собрать информацию от всех участников рынка"
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ готово рассмотреть позиции участников рынка и, в первую очередь, РЖД относительно контрольного пакета монополии в "Трансконтейнере", сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах съезда "Единой России".

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"Мы сейчас хотим собрать информацию от всех участников рынка и, в первую очередь, естественно, от держателей этого пакета акций. Важно, кто будет в дальнейшем управлять (пакетом - прим. ред.)", - отметил он.

"Как только РЖД будут готовы нам сформированную позицию направить, мы сразу будем готовы ее рассматривать на площадке Минтранса", - отметил министр.

Ранее на этой неделе первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg заявил, что в план приватизации активов РЖД может войти "Трансконтейнер".

В декабре президент РЖД Олег Белозеров заявил, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. При этом, по его словам, интерес к покупке пакета РЖД в "Трансконтейнере" проявляют несколько компаний, в том числе Первая грузовая компания (ПГК, входит в холдинг UCL Владимира Лисина).

Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится в ОТЛК) и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

О компании

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "ТрансКонтейнера", транспортной группе FESCO - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 24,5%.
Акции "ТрансКонтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

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