Мантуров поддержал предложение о запрете продажи алкоголь лицам младше 21 года

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров поддерживает предложение Минздрава о запрете продавать алкоголь лицам младше 21 года.
"Скорее да, чем нет. Скорее поддерживаю",- сказал журналистам министр.
При этом он отметил, что больший эффект дала бы популяризация здорового образа жизни, чем запрет на продажу алкоголя тем, кто младше 21 года.
"Можно, конечно же, в каких-то случаях говорить о запретах, но в основе здорового образа жизни должна быть популяризация тех мероприятий, которые этому способствуют. Просто запретами проблему не решишь", - сказал Мантуров.