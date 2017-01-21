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Мантуров поддержал предложение о запрете продажи алкоголь лицам младше 21 года

Экономика и бизнес
21 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
В то же время министр промышленности и торговли отметил, что больший эффект дала бы популяризация здорового образа жизни
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров поддерживает предложение Минздрава о запрете продавать алкоголь лицам младше 21 года.

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"Скорее да, чем нет. Скорее поддерживаю",- сказал журналистам министр.

При этом он отметил, что больший эффект дала бы популяризация здорового образа жизни, чем запрет на продажу алкоголя тем, кто младше 21 года.

"Можно, конечно же, в каких-то случаях говорить о запретах, но в основе здорового образа жизни должна быть популяризация тех мероприятий, которые этому способствуют. Просто запретами проблему не решишь", - сказал Мантуров.

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