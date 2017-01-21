"Стройгазмонтаж" согласился построить ж/д подходы к Керченскому мосту

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Компания "Стройгазмонтаж" согласилась выступить подрядчиком по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах съезда "Единой России".

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"Да, они ("Стройгазмонтаж" - прим. ТАСС) высказали такую позицию, мы необходимые документы уже направили в правительство. Они начнут строительство в этом году, но с учетом того, что железнодорожная составляющая начнет работать на год позже автомобильной, то срока еще достаточно - у нас почти три года", - сказал он.

Комментируя возможную сумму контракта, Соколов сказал: "Мы на площадке правительства этот вопрос сейчас окончательно решим. Естественно, это будет установленный пределами проектной документации лимит".

В настоящее время "Стройгазмонтаж" уже является подрядчиком по проектированию и строительству Керченского моста.

История вопроса

Ранее в январе Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в третий раз признало несостоявшимся конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в связи с отсутствием заявок. Максимальная цена закупки составляла 16,95 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Росжелдор объявил третий по счету конкурс на строительство железнодорожных путей 26 декабря минувшего года. До этого агентство дважды объявляло аналогичные закупки, однако оба раза они были признаны несостоявшимися.

Согласно проекту, длина железнодорожного подхода составит 18 км, он будет примыкать к однопутному участку Керчь - Джанкой. Прогнозируемый грузопоток - 13,5 млн тонн в год, пассажиропоток - 14,4 млн человек. Также предстоит строительство 40 зданий, 29 искусственных сооружений и одного тоннеля, реконструкция станции Багерово, строительство парка станции Керчь - Южная, базы дислокации пожарных и восстановительных поездов.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий. В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж". Работу по проектированию выполняет АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург".

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года сразу после получения положительного заключения по проекту от ФАУ "Главгосэкспертиза" и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства.

Общая стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.