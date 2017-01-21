Скворцова: повышение акцизов на корвалол никогда не обсуждалось

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. В Минздраве РФ не обсуждают идею повышения акцизов на лекарственные препараты, содержащие алкоголь. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Ранее она сообщала о том, что около 30 лекарственных препаратов, содержащих спирт, Минздрав РФ выделил как опасные с точки зрения злоупотребления ими.
"Повышение акцизов на корвалол вообще не обсуждалось. Речь об этом никогда не шла", - сказала Скворцова.
Возможность повышения акцизов на алкоголь была заложена в стратегии здорового образа жизни, разработанной Минздравом РФ, но речь при этом не идет о лекарственных препаратах, содержащих этиловый спирт.
Ранее Скворцова сообщала о том, что в данный момент уже введены ограничения объема тары спиртосодержащих лекарств в одни руки, а также ведется количественный учет этих лекарств в аптеке.