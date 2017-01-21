Замглавы Минсельхоза: говорить об отмене Россией продэмбарго пока преждевременно

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Говорить об отмене Россией продэмбарго (контрсанкции против Запада) пока преждевременно. Кроме того, это нервирует бизнес, считает замглавы Минсельхоза Евгений Громыко.

"Конечно, это решение правительства может быть. Мы - Минсельхоз - считаем это преждевременным, это нервирует бизнес. Это надо сесть и обсудить. (Пока) серьезно и детально этот вопрос никто не обсуждает", - сказал он в беседе с ТАСС.

Громыко уверен, что если правительство решит снять ограничения с западных сельхозпроизводителей, оно должно детально обсудить возможные последствия с Минсельхозом.

"Мы готовы по каждой культуре, Минсельхоз рассчитал, что произойдет с овощеводством открытого грунта, закрытого грунта. Нам надо хотя бы время, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и в правительстве обсудить", - отметил он.

Накануне первый вице-премьер РФ Шувалов рекомендовал российским сельхозпроизводителям активнее продвигать продукцию на полки магазинов, пока действуют контрсанкции. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме 13 января, Шувалов не исключил, что после 31 декабря 2017 г. Россия не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений с Западом. По его словам, наверное, пришло время понимать, что санкции (со стороны Запада - прим. ред.) скоро прекратят свое действие и контрсанкции тоже.

"Надеюсь, что это такая политическая риторика пока - мы проявляем добрую волю, об этом всегда говорили, что не мы вводили (санкции - прим. ред.), у нас ответные санкции, но отказаться от них в одностороннем порядке - это смысла никакого нет. Предлагать отказываться (от санкций - прим. ред.) обеим сторонам, для этого нужны веские основания. Экономических оснований у нас положительных (отказываться от продэмбарго) никаких нет. Будет либо никак, либо отрицательно", - заявил Громыко.

По его словам, вхождение в ВТО уже лишило Россию преимуществ и ухудшило положение российских производителей. "По вину мы должны пошлины снижать, по свинине обнулять, по масличным мы вынуждены снижать. Все это будет снижать конкурентоспособность российской продукции", - отметил он.

Громыко подчеркнул, что западные страны уже успели подстроиться под правила ВТО и выработать разрешенные механизмы поддержки отрасли. "Мы им уступаем в этом", - отметил он.

Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В перечень попали и орехи. Позже продэмбарго было продлено до 6 августа 2016 г., при этом список стран, в отношении которых оно было введено, расширился. В конце июня 2016 г. президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 г. по 31 декабря 2017 г.