Минстрой сомневается в целесообразности выделения земельных участков многодетным семьям

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сомневается в целесообразности программы по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Об этом сообщил журналистам замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"За последние два года мы проанализировали те локации земельных участков, которые субъекты передают многодетным. Знаете здесь нужно смотреть целесообразность предоставления земельных участков", - сказал Стасишин.

"Проблема заключается не в количестве предоставленных земельных участков, не в факте самого предоставления, а в том что предоставляется, какое качество этих земельных участков, что с этими земельными участками можно сделать, сколько стоит обеспечение инфраструктуры этих земельных участков для того, чтобы как минимум начать строительство а как максимум начать жить", - отметил замминистра.

Стасишин пояснил, что у некоторых субъектов нет средств на обеспечение инфраструктуры этих земельных участков, а после обеспечения инфраструктуры в ряде субъектов многодетные семьи понимают, что у них нет средств на строительство и "продают эти земельные участки за копейки".