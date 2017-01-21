Минсельхоз считает нормальным объем переходящих запасов зерна в РФ на уровне 15 млн т

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Переходящие запасы зерна в России на уровне 15 млн т являются нормальными, поскольку позволяют обеспечивать внутренние потребности в случае неурожая. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минсельхоза Евгений Громыко.

"Если в стране будет 15 млн т оставаться - то это нормальный переходящий остаток. Тогда мы можем в случае засухи перестроиться, подготовиться. Всегда должен быть резерв", - сказал он.

Переходящие запасы зерна в России по итогам текущего сельскохозяйственного года (закончится в конце июня) будут "не излишними, а достаточными", прогнозирует Громыко. Если оставлять запасы в меньшем объеме, допустим, на уровне 3 млн т, то распределение их по стране будет не равномерным, и в любой момент "может возникнуть паническое настроение", пояснил замминистра.

Урожай зерна в России в 2016 г., по предварительным данным, составил 119,1 млн т, и является рекордным для страны. Минсельхоз прогнозирует объем экспорта зерна из РФ в этом сельхозгоду на уровне 35 млн т, при этом, считают в министерстве, есть потенциал для экспорта 40 млн т зерна.

В 2015 г. Россия собрала урожай зерна в объеме 104,8 млн т и поставила на экспорт 33,9 млн т зерновых в прошлом сельхозгоду.

При этом ранее газета "Коммерсантъ" писала со ссылкой на игроков рынка и экспертов, что, несмотря на рост объемов экспорта пшеницы из России в начале года, на внутреннем рынке все равно могут образоваться излишки. По их мнению, до конца сезона необходимо отгрузить на экспорт еще минимум 12-14,2 млн т пшеницы, чему будут препятствовать снижение объема закупки со стороны основных зарубежных покупателей, продолжающееся укрепление рубля, а также высокие цены внутри страны.