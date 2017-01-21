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Евкуров предлагает ввести партийный контроль за торговыми сетями

Экономика и бизнес
21 января, 20:16 UTC+3 МАГАС МАГАС 21, января. /ТАСС
Глава Ингушетии считает, что для обеспечения рынка сбыта готовой продукции для отечественного производителя нужны четкие критерии
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МАГАС, 21 января. /ТАСС/. Ввести партийный контроль за торговыми сетями предложил на съезде партии "Единая Россия" глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"На дискуссионной площадке "Качество государства" внес предложение ввести партийный контроль за торговыми сетями", - написал Евкуров на своей странице в Instagram, отметив, что "на примере крупнейшего в Ингушетии агропроизводства "Сад-Гигант" он рассказал "о проблемах, с которыми приходится сталкиваться производителю в ходе реализации готовой продукции".

Принимаю участие в XVI съезде партии "Единая Россия". Сегодня, в первый день съезда, работают 7 дискуссионных площадок. Здесь подводятся первые итоги работы по реализации предвыборной Программы Партии, определяются приоритеты работы Единой России в текущем году. На дискуссионной площадке "Качество государства" внёс предложение ввести партийный контроль за торговыми сетями. На примере крупнейшего в Ингушетии агропроизводства "Сад-Гигант" рассказал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться производителю в ходе реализации готовой продукции. Сад-Гигант крупный поставщик яблок и косточковых фруктов, выращиваемых по интенсивным итальянским технологиям. Это высококондиционный товар, но агропроизводитель вынужден сбывать его сетевикам по очень низкой цене, магазины в свою очередь реализуют его, увеличивая цену в три раза, а то и выше. Это наносит значительный ущерб по экономике производителя. Если не будут установлены какие-то четкие критерии, обеспечивающие отечественному производителю рынок сбыта готовой продукции, мы его снова загоним в угол и после снятия санкций снова начнём закупать дорогой иностранный товар. Поэтому, я считаю, что за торговыми сетями обязательно должен осуществляться партийный контроль. #Евкуров #Ингушетия #Россия

Фото опубликовано Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov)

По словам главы Ингушетии, "Сад-Гигант" крупный поставщик яблок и косточковых фруктов, выращиваемых по интенсивным итальянским технологиям, и этот высококондиционный товар хозяйство вынуждено продавать сетевикам по очень низкой цене - 40 рублей за килограмм, а сами магазины реализуют его по 200-300 рублей. "Это наносит значительный ущерб экономике производителя", - написал Евкуров.

"Если не будут установлены какие-то четкие критерии, обеспечивающие отечественному производителю рынок сбыта готовой продукции, мы его загоним в угол и после снятия санкций снова начнем закупать дорогой иностранный товар. Поэтому, я считаю, что за торговыми сетями обязательно должен осуществляться партийный контроль", - уверен Евкуров.

Открывшийся в Москве XVI Съезд партии "Единая Россия" будет проходить в течение двух дней на ВДНХ.

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