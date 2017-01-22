В Вене пройдет первое заседание комитета по контролю за добычей нефти при ОПЕК

ВЕНА, 22 января. /ТАСС/. Первое заседание комитета по контролю за добычей нефти при ОПЕК, на котором министры намерены утвердить механизм мониторинга добычи и подвести первые итоги реализации соглашения по сокращению глобального перепроизводства нефти, пройдет в воскресенье в Вене.

"Мы будем мониторить все - и экспорт, и добычу", - сказал журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, торопясь на сессию Global Energy Outlook на полях Давосского форума. Сам механизм мониторинга при этом еще только предстоит утвердить на сегодняшней встрече, подтвердил он. Договорившись более месяца назад о совместном снижении добычи, члены ОПЕК, Россия и еще 11 независимых производителей еще не согласовали между собой вопрос о том, как будет контролироваться ход исполнения договоренностей.

Российский министр энергетики Александр Новак, который является сопредседателем в комитете с коллегой из Катара, заявил недавно, что "баланс спроса и предложения на рынке надо считать, исходя из добываемых и потребляемых ресурсов, а не учитывать отдельно добычу и отдельно экспорт". Между тем в ОПЕК все же склоняются к тому, чтобы контролировать и экспортные показатели.

Пока вопрос об алгоритме мониторинга не решен, участники соглашения продолжают убеждать рынок, что выполняют договоренности. Уже в Вене, прибыв из Давоса, саудовский министр сообщил журналистам, что на сегодняшний момент альянсу производителей удалось убрать с рынка 1,5 млн баррелей в сутки. Ранее он также говорил, что Саудовская Аравия в январе сокращала добычу с опережением и в январе добывала меньше 10 млн баррелей в сутки.

Россия также идет с опережением графика, сказал Новак журналистам накануне заседания. "Сейчас мы где-то в среднем около 100 тыс. баррелей в сутки сократили. То есть компании наши идут опережающими темпами", - заявил он, отметив, что к этим показателям планировалось выйти в феврале.

Источник, знакомый с ходом переговоров ОПЕК, сообщил ТАСС, что министры действительно еще не обсуждали механизм мониторинга и сделают это впервые только на предстоящем заседании. При этом он отметил, что "уровень доверия между министрами реально очень высок". И разногласий на встрече возникнуть не должно. Сам Новак заверил журналистов, что настроен по поводу встречи позитивно.