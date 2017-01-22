Минтруд поддерживает идею ограничить дорогие покупки за наличные в России

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал очень правильной идею ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные. Такое мнение он высказал ТАСС.
"Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там €500 нигде разменять нельзя", - сказал министр.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России при совершении крупных покупок (недвижимость, автомобили, драгоценности).
По его мнению, за счет этого можно было бы сделать экономику более прозрачной и собрать больше налогов.