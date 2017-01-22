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Минсельхоз РФ ожидает роста сельхозпроизводства в РФ в 2017 году на уровне последних лет

Экономика и бизнес
22 января, 17:05 дата обновления: 22 января, 17:43 UTC+3 БЕРЛИН 22, января. /ТАСС
Ведомство также повысило верхнюю границу прогноза экспорта зерна из РФ в этом сельхозгоду до 37 млн тонн
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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

© Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ ожидает роста сельскохозяйственного производства в России в 2017 году на уровне последних лет (2,5-4% - прим. ред.), заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

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"В 2017 году прогнозируется сохранение положительной динамики, рост производства ожидается на уровне не ниже предыдущих лет", - сказал он в кулуарах встречи министров сельского хозяйства G20.

Как пояснил министр, рост сельхозпроизводства, по предварительным итогам 2016 года, составил 4%, что превысило уровень предыдущего года (2,6%). При этом в 2014 году рост показателя составлял 3,5%. Таких темпов удалось достичь, в том числе, благодаря продэмбарго и господдержке отрасли.

"Таким образом, в последние три года отрасль показывает ежегодный рост. Такого результата удалось достичь, в том числе, за счет сохранения объема государственной поддержи и использования возможностей после того, как в 2014 году Россия приостановила ввоз отдельных продуктов из некоторых государств", - отметил Ткачев.

Экспорт зерна 

Минсельхоз РФ также скорректировал прогноз экспорта зерна из России в текущем сельхозгоду (1 июля 2016 года - 30 июня 2017 года) до 35-37 млн тонн.

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Ранее Минсельхоз ожидал, что экспорт российского зерна в этом сельхозгоду составит 35 млн тонн.

"Прогноз экспорт зерна в сезоне 2016/2017 - 35-37 млн тонн. При этом объем экспорта будет определяться уровнем цен мирового рынка на основные зерновые культуры, курсом рубля к доллару США, а также динамикой роста логистических расходов при перевозках зерна автомобильным и железнодорожным транспортом в 2017 году", - сказал Ткачев.

При этом министр подчеркнул, что экспортный потенциал составляет порядка 40 млн тонн. "Это тот объем зерна, который мы можем поставить на мировой рынок без ущерба для внутреннего потребления и сохранив необходимый объем переходящих запасов", - пояснил Ткачев.

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По его словам, с начала сезона экспортировано 21,28 млн тонн зерна (данные на 18 января), что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (21,344 млн тонн). "При этом объем экспорта пшеницы по сравнению с аналогичным периодом сезона 2015/2016 увеличился на 4,8% и составил 16,734 млн тонн", - добавил глава Минсельхоза РФ.

По предварительным данным, в 2016 году Россия собрала рекордный урожай зерна - 119,1 млн тонн (на 14% больше, чем в 2015 году - 104,8 млн тонн), сообщил министр ТАСС. Рекордные показатели, в том числе, достигнуты по пшенице - 73,3 млн тонн (на 19% больше уровня 2015 года).

"Точные данные будут известны в марте текущего года, после получения окончательного расчета об итогах сбора урожая", - добавил Ткачев.

 

 

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