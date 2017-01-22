Ткачев: РФ и Китай намерены в I квартале подписать протоколы поставок гречихи и овса в КНР

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БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. РФ и Китай планируют в первом квартале 2017 года подписать протоколы поставок российской гречихи, овса, подсолнечника, семян льна в КНР. При этом проекты протоколов предусматривают возможность поставок этих культур из всех российских регионов, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС министр министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
"Стоит отметить, что в соответствии с положениями проектов протоколов, регулирующих поставки из России в Китай гречихи, овса, подсолнечника, семян льна, которые планируется подписать в первом квартале 2017 года, требование китайской стороны о поставках указанных культур из определенных субъектов Российской Федерации отсутствует, то есть смогут поставлять все заинтересованные субъекты РФ", - отметил министр.
По словам Ткачева, Минсельхоз РФ продолжает системную работу по допуску российского зерна на китайский рынок.
"Достигнута договоренность о возможном расширении перечня российских регионов, имеющих право экспортировать пшеницу и включении в него Челябинской и Амурской областей", - пояснил он.
Кроме того, сказал он, с просьбой включения в перечень регионов - экспортеров пшеницы в Китай в конце 2016 года обратилась Курганская область.
По данным Минсельхоза, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тыс. тонн зерна, что на 6% превысило результат 2015 года - 714 тыс. тонн.
"В настоящее время Минсельхоз России в рамках стратегии развития зернового комплекса до 2030 года разрабатывает дорожную карту, которая, в том числе, будет предусматривать устранение существующих барьеров, возникающих при экспорте", - подытожил Ткачев.