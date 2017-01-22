РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбарго

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и его германский коллега Кристиан Шмидт на полях сельскохозяйственной G20 обсудили аспекты восстановления торговли сельхозпродукцией в случае отмены российского продэмбарго. Об этом глава Минсельхоза РФ сообщил в интервью "Российской газете".

Встреча стала шагом к постепенному налаживания диалога России и ФРГ в сфере сельского хозяйства, подчеркнул Ткачев.

"Планируется совместными усилиями обновить систему, гарантирующую безопасность взаимных поставок продукции, которая позволит восстановить режим двусторонней торговли между нашими странами в максимально короткий срок. Рано или поздно режим взаимных ограничений будет снят и нам уже сейчас нужно подумать о дальнейшем развитии наших торговых отношений", - сказал он.

Из-за санкций германский аграрный сектор ежегодно теряет порядка $1 миллиарда, отметил Ткачев.

В ходе встречи сторонами достигнута договоренность о проведении в трехмесячный срок технических консультаций экспертов с целью обсуждения ветеринарных и фитосанитарных вопросов, эпизоотической ситуации в России и ФРГ, сообщил глава Минсельхоза РФ.

Кроме того, стороны отметили целесообразность возобновления деятельности российско-германской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства, последнее заседание которой состоялось в июле 2013 года, то есть еще до введения российских мер в ответ на западные санкции.

"Мы также видим определенные перспективы для российских производителей и поставщиков сельхозпродукции на германском рынке", - отметил Ткачев.

Санкции и контрсанкции

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рекомендовал российским сельхозпроизводителям активнее продвигать продукцию на полки магазинов, пока действуют контрсанкции. При этом, выступая на Гайдаровском форуме 13 января, Шувалов не исключил, что после 31 декабря 2017 г. Россия не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений с Западом. По его словам, наверное, пришло время понимать, что санкции (со стороны Запада - прим. ред.) скоро прекратят свое действие и контрсанкции тоже.

В свою очередь замглавы Минсельхоза Евгений Громыко в беседе с ТАСС отмечал, что говорить об отмене продэмбарго (контрсанкции против Запада) пока преждевременно. Кроме того, это нервирует бизнес, подчеркивал он.

Антибиотики в ветеринарии

Страны G20, по словам Ткачева, поддержали предложение России об ограничении использования антибиотиков в ветеринарии.

"В декларации саммита министров сельского хозяйства G20 поддержано предложение России об ограничении использования антибиотиков в ветеринарии. Россия всегда выступала за ответственное и рациональное использование антибиотиков при выращивании скота", - сказал он.

Как отметил министр, Россия неоднократно обращала внимание зарубежных коллег на то, что антибиотики применяются в качестве стимуляторов роста. "Теперь задача стран G20 - усилить контроль и принять меры по ограничению этой практики", - заключил Ткачев.

Антибиотики в сельском хозяйстве и ветеринарии используют для лечения и профилактики заболеваний животных, а также для увеличения срока хранения продуктов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объем антибиотиков, используемых в ветеринарии, уже более чем в два раза превышает объем лекарственных средств, применяемых в медицине. По мнению специалистов ВОЗ, избыточное применение антибиотиков в ветеринарии и сельском хозяйстве в будущем может существенно увеличить смертность среди людей, обусловленную снижением эффективности лечения.

Экспорт сельхозпродукции

Россия, по словам Ткачева, в прошлом году нарастила экспорт сельхозпродукции на 4%, до $17 млрд.

"По итогам прошлого года Россия увеличила экспорт сельхозпродукции на 4%, до $17 миллиардов. И это за счет расширения поставок зерна, растительных масел, рыбной продукции", - сказал министр.

Сейчас Ткачев находится в Германии на встрече министров сельского хозяйства G20. Во время поездки он провел встречу с министром сельского хозяйства Мексики Хосе Эдуардо Кальсада Ровиросой. По словам министра, стороны обсуждали возможности увеличения взаимных поставок сельхозпродукции, расширения объема и номенклатуры товаров.

"Российские сельхозпроизводители увеличили экспорт пшеницы в Мексику и готовы еще наращивать поставки этой сельхозпродукции, а также заинтересованы в экспорте российской мясной продукции", - отметил Ткачев.

Кроме того, министр встретился с бразильским коллегой Блайро Магги. "Речь шла о допуске на рынок Бразилии отдельных наименований мясной продукции, в том числе говядины", - отметил Ткачев.

По его словам, в прошлом году Россия сократила закупки свинины, сахара, табака, яблок и груш. "При этом мы возобновили экспорт в Бразилию гречихи, впервые начали поставки на бразильский рынок картофельного порошка и кондитерских изделий из сахара. Мы заинтересованы в поставках зерна, рыбной продукции и других продовольственных товаров", - добавил Ткачев.