"Известия": в МЭР не исключают негативных последствий от антитабачной концепции Минздрава

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подготовленный Минздравом проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы может привести к притоку контрафактной продукции, считает замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.
"Повышение ставок акцизов на табачную продукцию представляется необоснованным и может привести к негативным последствиям, таким как приток контрафактной продукции, а также снижению конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с поставляемой с территории государств - членов Евразийского экономического союза", - цитирует Фомичева газета "Известия".
Кроме того, по мнению замглавы ведомства, введение экологического налога на сигареты и налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина "приведет к двойному налогообложению". Предложение внедрить систему отслеживания табачной продукции (аналога Единой государственной автоматизированной информационной системы в алкогольной отрасли), по мнению Фомичева, может способствовать росту нелегального рынка табачной продукции и снижению собираемости акцизов.
Ранее Минфин РФ не поддержал подготовленный Минздравом проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы из-за несогласия с предложенными в документе повышением ставок акцизов и дополнительными налогами.