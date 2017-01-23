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"Известия": в МЭР не исключают негативных последствий от антитабачной концепции Минздрава

Экономика и бизнес
23 января, 3:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Замглавы Минэкономразвития считает, что подготовленный Минздравом проект концепции госполитики противодействия потреблению табака может привести к притоку контрафактной продукции
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подготовленный Минздравом проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы может привести к притоку контрафактной продукции, считает замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.

"Повышение ставок акцизов на табачную продукцию представляется необоснованным и может привести к негативным последствиям, таким как приток контрафактной продукции, а также снижению конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с поставляемой с территории государств - членов Евразийского экономического союза", - цитирует Фомичева газета "Известия".

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Кроме того, по мнению замглавы ведомства, введение экологического налога на сигареты и налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина "приведет к двойному налогообложению". Предложение внедрить систему отслеживания табачной продукции (аналога Единой государственной автоматизированной информационной системы в алкогольной отрасли), по мнению Фомичева, может способствовать росту нелегального рынка табачной продукции и снижению собираемости акцизов.

Ранее Минфин РФ не поддержал подготовленный Минздравом проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы из-за несогласия с предложенными в документе повышением ставок акцизов и дополнительными налогами.

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