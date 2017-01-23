ЦБ РФ отозвал лицензии у барнаульского "Тальменка-банка" и омского банка "Сириус"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Банк России с 23 января отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Тальменка-банк" (город Барнаул), а также у омского банка "Сириус". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензий на осуществление банковских операций было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, говорится в материалах ЦБ. В регуляторе сообщили, что кредитные организации не соблюдали требования нормативных актов Банка России в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а руководство и собственники банков не предприняли необходимых мер по нормализации их деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в "Тальменка-банке" и "Сириусе" назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсных управляющих или ликвидаторов. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

ООО "КБ "Тальменка-банк" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 января 2017 года занимал 425-е место в банковской системе РФ. Согласно данным отчетности, по величине активов Сибирский Банк "Сириус" на 1 января 2017 занимал 527 место в банковской системе Российской Федерации.