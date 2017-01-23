CNBC: Новак надеется на возобновление диалога РФ и США по энергетике

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак высказал надежду на возобновление администрацией нового американского президента Дональда Трампа диалога между Россией и США по энергетическим вопросам, который был прерван с введением антироссийских санкцией в 2014 году. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Нам очень приятно, что энергетика занимает первое место в программе новой администрации, - цитирует телеканал Новака. - Мы считаем, что для индустрии в целом это хорошо, потому что энергетический сектор должен развиваться, и тот факт, что страна с самой крупной экономикой, такая как США, будет развивать свою энергетику, это в целом позитивная вещь для энергетического сектора в целом".

"С моей точки зрения, в связи с этим имеет смысл в будущем возобновить диалог, который мы вели до 2014 года", - сказал министр энергетики России.

Он также приветствовал назначение бывшего главы американской нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона новым государственным секретарем США. "Рекс Тиллерсон - очень известный специалист по энергетике, и я уверен, что его действия будут иметь позитивное значение для всего энергетической сектора", - отметил Новак.