CNBC: Новак надеется на возобновление диалога РФ и США по энергетике

Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента UIPM по бизнес-проектамСпорт 23 января, 14:27
Выплаты обманутым пайщикам по делу барда Новикова пока не началисьНовости Урала 23 января, 14:13
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на МарсеКосмос 23 января, 14:10
ЖК "Достояние" и МФК "Искра-Парк" застрахованы компанией ВТБ СтрахованиеНовости партнеров 23 января, 14:08
"Локомотив" не будет зимой подписывать контракт с футболистом МакоевымСпорт 23 января, 14:02
Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%Экономика и бизнес 23 января, 13:52
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в РоссиюМеждународная панорама 23 января, 13:48
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в КремлеСпорт 23 января, 13:46
ВТБ намерен подать иск о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротомСпорт 23 января, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак высказал надежду на возобновление администрацией нового американского президента Дональда Трампа диалога между Россией и США по энергетическим вопросам, который был прерван с введением антироссийских санкцией в 2014 году. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.
"Нам очень приятно, что энергетика занимает первое место в программе новой администрации, - цитирует телеканал Новака. - Мы считаем, что для индустрии в целом это хорошо, потому что энергетический сектор должен развиваться, и тот факт, что страна с самой крупной экономикой, такая как США, будет развивать свою энергетику, это в целом позитивная вещь для энергетического сектора в целом".
"С моей точки зрения, в связи с этим имеет смысл в будущем возобновить диалог, который мы вели до 2014 года", - сказал министр энергетики России.
Он также приветствовал назначение бывшего главы американской нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона новым государственным секретарем США. "Рекс Тиллерсон - очень известный специалист по энергетике, и я уверен, что его действия будут иметь позитивное значение для всего энергетической сектора", - отметил Новак.