Шувалов предложил создать аналог шоу "Голос" для молодых предпринимателей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов для продвижения ценностей бизнеса предложил создать на российском телевидении аналог программы "Голос" для молодых предпринимателей; с соответствующим предложением он планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

"Нужно ценности бизнеса продвигать. Вот к нашему товарищу Константину Эрнсту (генеральный директор Первого канала - прим. ТАСС) я обратился и говорю: "Вот есть у вас программа "Голос", которую смотрит вся страна. Неужели нельзя в отношении малого предпринимателя придумать какой-то формат? Это люди, не имеющие никакого отношения к приватизации, они только появились, им от 20 до 30 лет", - рассказал Шувалов на попечительском совете национальной премии "Бизнес успех".

По его словам, на такой программе люди могли бы показывать, что умеют. "Можно ввернуть формат, как они свое дело совершают, как они между собой соревнуются", - сказал Шувалов.

"Если повара соревнуются, то, извините, неужели невозможно, чтобы предприниматели соревновались? Если подумать, просто нет запроса на это, а это люди, которые кормят сами себя, а еще есть и работники. И такие люди в обществе должны восприниматься больше и лучше, чем федеральные и региональные министры и люди, работающие в компаниях с госучастием. Потому что люди, работающие вот так, не понимают, что такое получить заработную плату и получить деньги от клиента", - отметил он.

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов в свою очередь заметил, что подобный контент можно делать, продавая для любого канала. "Важно с ведущими госканалами связку найти, может, Вы посодействуете, чтобы мы наконец-то собрались и мозговой штурм провели на эту тему, потому что пока у нас усилия - мы и с Эрнстом общались и с Добродеевым (Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК - прим. ТАСС.): "Да-да, интересно", - но это все откладывается", - сказал он, обращаясь к Шувалову. "У нас четкое есть понимание, что тезис новой точки роста экономики без популяризации, без рывка вряд ли произойдет - будет, но очень медленно", - добавил Бречалов.

"Там дисциплина серьезная. Давайте я обращусь к президенту, и тогда, может быть, как-то это дело сдвинется с мертвой точки. Потому что для нашей с вами инициативы нужно, чтобы все-таки был политический запрос на эту деятельность", - подытожил Шувалов.