Кабмин РФ одобрил начало переговоров с Сирией об обмене информацией о ввозимых товарах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило проведение переговоров с Сирией об организации обмена предварительной информацией о перемещаемых между странами товаров и транспортных средствах.

Соответствующее распоряжение российского кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, с соответствующим предложением выступил Минфин России, оно уже согласовано с МИД РФ и Федеральной таможенной службой. Предполагается, что ФТС РФ и Главное таможенное управление Сирии по результатам переговоров заключат протокол, предусматривающий обмен информацией.