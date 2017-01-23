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Кабмин РФ одобрил начало переговоров с Сирией об обмене информацией о ввозимых товарах

Экономика и бизнес
23 января, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
С соответствующей инициативой выступил Минфин России
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило проведение переговоров с Сирией об организации обмена предварительной информацией о перемещаемых между странами товаров и транспортных средствах.

Соответствующее распоряжение российского кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, с соответствующим предложением выступил Минфин России, оно уже согласовано с МИД РФ и Федеральной таможенной службой. Предполагается, что ФТС РФ и Главное таможенное управление Сирии по результатам переговоров заключат протокол, предусматривающий обмен информацией.

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