Кабмин РФ одобрил начало переговоров с Сирией об обмене информацией о ввозимых товарах

Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента UIPM по бизнес-проектамСпорт 23 января, 14:27
Выплаты обманутым пайщикам по делу барда Новикова пока не началисьНовости Урала 23 января, 14:13
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на МарсеКосмос 23 января, 14:10
ЖК "Достояние" и МФК "Искра-Парк" застрахованы компанией ВТБ СтрахованиеНовости партнеров 23 января, 14:08
"Локомотив" не будет зимой подписывать контракт с футболистом МакоевымСпорт 23 января, 14:02
Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%Экономика и бизнес 23 января, 13:52
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в РоссиюМеждународная панорама 23 января, 13:48
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в КремлеСпорт 23 января, 13:46
ВТБ намерен подать иск о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротомСпорт 23 января, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило проведение переговоров с Сирией об организации обмена предварительной информацией о перемещаемых между странами товаров и транспортных средствах.
Соответствующее распоряжение российского кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, с соответствующим предложением выступил Минфин России, оно уже согласовано с МИД РФ и Федеральной таможенной службой. Предполагается, что ФТС РФ и Главное таможенное управление Сирии по результатам переговоров заключат протокол, предусматривающий обмен информацией.