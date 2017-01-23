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"Почта России" предложит работу сотрудникам, которых сократит Сбербанк

Экономика и бизнес
23 января, 12:09 дата обновления: 23 января, 12:28 UTC+3
К 2025 году количество сотрудников банка может уменьшиться вдвое в связи с цифровой трансформацией
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Почта России" готова предложить рабочие места в своих отделениях сотрудникам Сбербанка, которые могут остаться без работы в связи с намерением банка вдвое сократить их численность на фоне цифровой трансформации, сообщил ТАСС гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.

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"Прежде всего хочу заверить, что сокращаемые сотрудники Сбербанка без работы не останутся. "Почта России" всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны", - прокомментировал он агентству планы Сбербанка сокращать сотрудников.

Как заявлял в своем выступлении на Давосском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф, к 2025 году количество сотрудников банка может уменьшиться вдвое в связи с цифровой трансформацией.

В настоящее время в Сбербанке работает около 300 тыс. человек. По данным на 1 января 2017 года количество офисов Сбербанка составляет более 15 тыс. - это наибольшая в России по сравнению с другими банками сеть.

В 2010 году у Сбербанка было более 19 тыс. отделений. Сбербанк неоднократно заявлял, что планирует сокращать количество физических отделений и намерен уходить в удаленное обслуживание.

"Почта России" включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране, на предприятии работает около 350 тыс. сотрудников. 

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Экономический форум в Давосе – 2017
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