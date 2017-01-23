"Почта России" предложит работу сотрудникам, которых сократит Сбербанк

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Почта России" готова предложить рабочие места в своих отделениях сотрудникам Сбербанка, которые могут остаться без работы в связи с намерением банка вдвое сократить их численность на фоне цифровой трансформации, сообщил ТАСС гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.

"Прежде всего хочу заверить, что сокращаемые сотрудники Сбербанка без работы не останутся. "Почта России" всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны", - прокомментировал он агентству планы Сбербанка сокращать сотрудников.

Как заявлял в своем выступлении на Давосском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф, к 2025 году количество сотрудников банка может уменьшиться вдвое в связи с цифровой трансформацией.

В настоящее время в Сбербанке работает около 300 тыс. человек. По данным на 1 января 2017 года количество офисов Сбербанка составляет более 15 тыс. - это наибольшая в России по сравнению с другими банками сеть.

В 2010 году у Сбербанка было более 19 тыс. отделений. Сбербанк неоднократно заявлял, что планирует сокращать количество физических отделений и намерен уходить в удаленное обслуживание.

"Почта России" включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране, на предприятии работает около 350 тыс. сотрудников.