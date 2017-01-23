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Аэропорт Хатанги в Красноярском крае могут передать частному инвестору

Экономика и бизнес
23 января, 13:08 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 23, января. /ТАСС
Кроме того, имущественный комплекс аэропорта Диксон, находящийся в федеральной собственности, вскоре будет закреплен на праве оперативного управления за ФКП "Аэропорты Красноярья" в качестве филиала
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Аэропорт Хатанга

Аэропорт Хатанга

© Qweasdqwe/wikipedia.org

КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. Аэропорт Хатанги (Красноярский край), один из крупнейших в Арктике, может быть передан частному лицу. Власти начали поиск инвестора, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.

"Имущественный комплекс аэропорта Диксон, находящийся в федеральной собственности, вскоре будет закреплен на праве оперативного управления за ФКП "Аэропорты Красноярья" в качестве филиала. Что касается аэропорта Хатанги, в данный момент рассматривается возможность его передачи частному лицу, работа по привлечению инвесторов сейчас активно ведется", - сказали в пресс-службе со ссылкой на руководителя администрации Таймыра Сергея Ткаченко.

Через аэропорт, расположенный в Хатанге, осуществляются только местные авиационные перевозки. Аэропорт находится на балансе краевого авиапредприятия "КрасАвиа", которое является основным перевозчиком по данному направлению.

Как сообщал ТАСС ранее, решение о закреплении имущественного комплекса аэропорта Диксон, одного из самых северных в Красноярском крае, в оперативное управлении федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья" должно быть принято до 1 июля 2017 года.

В 2012 году в регионе было создано федеральное казенное предприятие (ФКП) "Аэропорты Красноярья", куда были переданы пять региональных аэропортов. Вторым этапом в него должны были быть переданы еще шесть, в том числе в Хатанге. Однако это не сделано до сих пор. В июле 2016 губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил ТАСС, что регион готов объединить все северные аэропорты в единое унитарное предприятие.

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