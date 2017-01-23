Авиасообщение между РФ и Египтом может возобновиться в марте

КАИР, 23 января. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Авиасообщения между Россией и Египтом может быть возобновлено не раньше марта. Об этом в беседе с ТАСС заявил информированный источник в Каире, близкий к инспекционным проверкам в египетских аэропортах.

"Закупленная биометрическая система сканирования персонала по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза в каирском международном аэропорту еще не работает, пока идет монтаж оборудования, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе аппаратура запущена, но только в тестовом режиме", - отметил собеседник агентства.

Также источник сообщил, что после того, как окончательно заработают все системы, должна приехать еще одна делегация экспертов из России для окончательной проверки второго терминала столичного аэропорта.

По словам источника, после завершения всех этих процедур Москва и Каир должны подписать соглашение по авиабезопасности. "И только после этого уже пойдет речь о сроках возобновления полетов, - отметил собеседник. - В лучшем случае, этого стоит ожидать к концу февраля, а наиболее вероятно, (что авиасообщение будет возобновлено) в марте".

На минувшей неделе группа российских экспертов вернулась в Москву после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, и сейчас Минтранс готовит доклад правительству по безопасности аэропорта Каира, с которого, как ожидается, начнется поэтапное восстановления прерванного более года назад после крушения российского самолета на Синае воздушного авиасообщения между странами.