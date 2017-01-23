"Почта России" расширила сервис для малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Почта России" запустила сервис "Геопочта", созданный для представителей малого и среднего бизнеса, в 60 городах России, говорится в сообщении "Почты".

В тестовую эксплуатацию "Почта" запустила этот сервис в начале 2016 года в 14 городах. Сервис предназначен для рассылки рекламно-информационных материалов в пределах конкретного города. Он позволяет компаниям выбирать географию доставки на карте с точностью до дома, автоматически рассчитывать стоимость услуги и заключать договоры с "Почтой России" в режиме онлайн.

С момента запуска сервисом воспользовались более 600 клиентов предприятия, среди которых образовательные учреждения, клиники, строительные компании, финансовый сектор, розничная торговля, кафе. При этом для защиты своих клиентов "Почта России" будет осуществлять предварительную проверку всех материалов, рассылаемых в рамках нового сервиса, отмечается в пресс-релизе.